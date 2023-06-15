ЦИК назначил выборы в новых регионах на 10 сентября

29 мая президент России Владимир Путин подписал закон, который исключает запрет на проведение референдумов и выборов в органы власти в тех регионах, где действует военное положение. Согласно поправкам, теперь в таких регионах можно проводить выборы, но только после консультаций ЦИК с Минобороны и ФСБ. В соответствии с принятым документом руководитель региона, на территории которого введено военное положение, может направить заявку в ЦИК с целью проведения выборов или референдума. ЦИК обязан рассмотреть заявку в течение пяти дней и проконсультироваться с ФСБ и Минобороны. После этого в случае согласия ЦИК информирует об этом президента, в случае отказа – руководителя региона.