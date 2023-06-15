ЦИК назначил выборы в новых регионах на 10 сентября
Выборы на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей пройдут в Единый день голосования – 10 сентября. Такое решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии, пишет ТАСС.
По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, Минобороны и ФСБ после консультаций с ЦИК 14 июня пришли к выводу, что в новых российских регионах возможно проведение выборов в сентябре.
На территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей сейчас действует режим военного положения (ВП), который ввели сразу после их присоединения к России осенью 2022 г. 14 июня главы регионов подали заявки в ЦИК с предложением провести на их территориях выборы.
29 мая президент России Владимир Путин подписал закон, который исключает запрет на проведение референдумов и выборов в органы власти в тех регионах, где действует военное положение. Согласно поправкам, теперь в таких регионах можно проводить выборы, но только после консультаций ЦИК с Минобороны и ФСБ. В соответствии с принятым документом руководитель региона, на территории которого введено военное положение, может направить заявку в ЦИК с целью проведения выборов или референдума. ЦИК обязан рассмотреть заявку в течение пяти дней и проконсультироваться с ФСБ и Минобороны. После этого в случае согласия ЦИК информирует об этом президента, в случае отказа – руководителя региона.