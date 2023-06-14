ЦИК подтвердил получение запросов новых регионов провести выборы на своих территориях
Руководители четырех новых регионов России предложили Центральной избирательной комиссии (ЦИК) провести выборы на своих территориях. Об этом заявила председатель комиссии Элла Памфилова, пишет ТАСС.
Памфилова рассказала, что региональные комиссии приняли документы о проведении выборов в шести регионах от 15 кандидатов. «По состоянию на сегодняшний день в шести регионах выдвинулось 15 кандидатов: 14 – от политических партий, один – самовыдвиженец», – сообщила председатель на заседании ЦИК.
Ранее о желании проведения выборов сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в комиссии, информацию тогда подтвердил зампред ЦИК Николай Булаев. Уточнялось, что запросы направили главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
На всех четырех присоединенных территориях действует режим военной положения (ВП), который ввели сразу после их присоединения к России осенью 2022 г. Согласно новым поправкам, которые были одобрены Советом Федерации 24 мая, для проведения выборов в регионах с ВП, комиссия должна провести консультации с ФСБ и Минобороны РФ.
Главы субъектов с действующим ВП вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в ЦИК предложение о проведении выборов или референдума. В этом году единый день голосования (ЕДГ) пройдет 10 сентября. После объявления даты проведения выборов начнется выдвижение кандидатов.