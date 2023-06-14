ЦИК подтвердил получение запросов новых регионов провести выборы на своих территориях

Главы субъектов с действующим ВП вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в ЦИК предложение о проведении выборов или референдума. В этом году единый день голосования (ЕДГ) пройдет 10 сентября. После объявления даты проведения выборов начнется выдвижение кандидатов.