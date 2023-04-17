Присоединенные территории определяются с количественным составом заксобраний

Присоединенные территории определяются с количественным составом заксобранийВ Запорожской и Херсонской областях планируется избрать минимальное число депутатов
Власти Херсонской области разрабатывают нормативный правовой акт, в котором будет прописано количество депутатов в заксобрании, сообщила «Ведомостям» председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова. Вопрос, сколько мандатов планируется разыграть на выборах, все еще обсуждается, но в самое ближайшее время он будет решен, уточнила она.
Собеседник, близкий к администрации области, говорит, что в единый день голосования будет избрано «не более 40, но и не менее 30» депутатов заксобрания по пропорциональной системе. В ближайшее время акт, регулирующий количественный состав заксобрания Херсонской области, будет принят, добавила Захарова.
14 марта врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявлял ТАСС, что число мандатов в парламенте «будет минимальным – чем меньше, тем лучше».
В заксобрание Запорожской области планируется избрать 40 депутатов, сообщил «Ведомостям» член главного совета администрации региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Выборы здесь также пройдут по партийным спискам.
В соответствии с принятой 30 декабря 2022 г. конституцией ДНР в связи с вступлением региона в состав РФ парламент будет состоять из 90 депутатов. До принятия ДНР в состав России в заксобрание непризнанной республики избиралось 100 депутатов.
Новая конституция ЛНР оставила неизменным количественный состав парламента – как во время провозглашенной независимости, так и после вхождения в сентябре 2022 г. в состав России, в него будет входить 50 депутатов. 23 января «Ведомости» сообщали, что выборы в ДНР и ЛНР будут проходить по пропорциональной системе.
Главы всех новых регионов будут избираться депутатами заксобраний.
Наиболее полным контролем Россия обладает над ЛНР и ДНР. Российские органы власти в Запорожской области находятся в Мелитополе, в Херсонской области – в Геническе.
«В Запорожской и Херсонской областях действительно было бы странно гоняться за большим количеством депутатов, – говорит политолог Евгений Минченко. – Кроме того, физически надо просто где-то кандидатов этих найти, поэтому история очень непростая».
Численность депутатов в парламентах новых регионов по российским меркам вполне нормальная и ожидаемая, говорит политолог Ростислав Туровский. «Но поскольку выборы по новым правилам проходят первый раз, то элементы перестраховки присутствуют. Ясно, что отбор кандидатов будет носить тщательный характер. Поэтому ожидать слишком большой численности депутатов не следует», – считает он.
Туровский добавил, что ДНР «просто приводит свой парламент в соответствие с российским законодательством». «Если там насчитали от 1 млн до 2 млн избирателей, то 90 – это просто верхний предел», – уточнил эксперт. На сайте ЦИК количество избирателей новых территорий не публикуется.
Конкретное число своих парламентариев каждый регион определяет самостоятельно, в пределах установленных на федеральном уровне вилок, говорит политтехнолог Олег Захаров. По его словам, для четырех новых территорий, очевидно, в силу объективных причин придется использовать не точные, а приблизительные цифры.
При этом в законе о публичной власти есть механизм проверки и корректировки численности региональных депутатов в преддверии перевыборов, уточняет Захаров. «И к следующим очередным выборам парламентов новых территорий численность депутатов можно будет перепроверить и обновить, закон это предусматривает», – заключил он.