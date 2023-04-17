Присоединенные территории определяются с количественным составом заксобраний

Новая конституция ЛНР оставила неизменным количественный состав парламента – как во время провозглашенной независимости, так и после вхождения в сентябре 2022 г. в состав России, в него будет входить 50 депутатов. 23 января «Ведомости» сообщали, что выборы в ДНР и ЛНР будут проходить по пропорциональной системе.