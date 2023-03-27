Проголосовать в новых регионах смогут с российским паспортом или заявкой на его получение

Проголосовать в новых регионах смогут с российским паспортом или заявкой на его получениеГолосование по украинским и республиканским паспортам при таком раскладе будет недопустимо
В случае если в единый день голосования состоятся выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, к голосованию допустят тех, у кого уже есть паспорт или заявка на получение паспорта гражданина России. Такой вариант обсуждается в администрации президента, рассказал источник «Ведомостей», близкий к Старой площади.
По его словам, окончательное решение будет приниматься руководством внутриполитического блока Кремля перед началом избирательной кампании в зависимости от темпов паспортизации на территориях. Сейчас, по словам собеседника «Ведомостей», МВД обещает завершить процесс до выборов: но рассматриваются разные сценарии на случай, если «потребуется подстраховка».
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