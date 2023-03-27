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Проголосовать в новых регионах смогут с российским паспортом или заявкой на его получение

Голосование по украинским и республиканским паспортам при таком раскладе будет недопустимо
Сергей Гаврилюк, Донецк Екатерина Гробман
Егор Алеев / ТАСС

В случае если в единый день голосования состоятся выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, к голосованию допустят тех, у кого уже есть паспорт или заявка на получение паспорта гражданина России. Такой вариант обсуждается в администрации президента, рассказал источник «Ведомостей», близкий к Старой площади.

По его словам, окончательное решение будет приниматься руководством внутриполитического блока Кремля перед началом избирательной кампании в зависимости от темпов паспортизации на территориях. Сейчас, по словам собеседника «Ведомостей», МВД обещает завершить процесс до выборов: но рассматриваются разные сценарии на случай, если «потребуется подстраховка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных