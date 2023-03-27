Проголосовать в новых регионах смогут с российским паспортом или заявкой на его получение

В случае если в единый день голосования состоятся выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, к голосованию допустят тех, у кого уже есть паспорт или заявка на получение паспорта гражданина России. Такой вариант обсуждается в администрации президента, рассказал источник «Ведомостей», близкий к Старой площади.