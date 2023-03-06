Новые регионы приступили к административному делению

Новые регионы приступили к административному делениюПервыми границы в том числе для проведения выборов определили власти Запорожья
Сергей Гаврилюк Донецк Запорожская область первой из четырех новых регионов провела административно-территориальную реформу, образовав городские и муниципальные округа, или районы. Указом врио губернатора области Евгения Балицкого от 3 марта утверждены три города областного значения и 13 районов, центром региона официально стал Мелитополь. В предыдущий раз административно-территориальные преобразования в области прошли в 2020 г.: тогда Верховная рада Украины создала пять укрупненных районов вместо 20 существовавших ранее.
Городские и муниципальные округа по примеру всей России создаются в новых регионах по федеральным конституционным законам о принятии Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР в состав Федерации. В документах установлено, что в областях эти задачи возложены на врио губернаторов, в республиках – на местные законодательные собрания. Им предписано не позднее полугода со дня вступления в силу соответствующих законов образовать округа и утвердить их границы, установить численность муниципальных депутатов и сроки их полномочий.
Законы вступили в силу с октября 2022 г., т. е. в запасе у трех регионов – Херсонской области, ДНР и ЛНР – еще месяц.
Председатель заксобрания ДНР Владимир Бидёвка 3 марта сообщил в Telegram-канале, что народный совет работает над законопроектом: «Завершить работу по образованию городских и муниципальных округов, установлению границ вновь образованных муниципальных образований и численности депутатов в них мы намерены до 30 марта». А глава ДНР Денис Пушилин, говоря о предстоящих осенью выборах в ДНР, описал параметры деления региона: «Мы будем выбирать 90 депутатов народного совета и 435 депутатов в 20 муниципальных образованиях».
Собеседник, близкий к руководству ЛНР, отмечает, что схема административно-территориального деления республики находится в высокой степени готовности. Точный срок утверждения закона называть рано, но работа по формированию округов и установлению их границ ведется, сказал «Ведомостям» председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.
Близкий к Госдуме собеседник «Ведомостей» ранее говорил, что одним из самых сложных может стать процесс административно-территориального деления в областях, где не было переходного периода независимости, как в ДНР и ЛНР. В частности, пояснял он, украинская система МСУ предполагала большую самодостаточность на местах в условиях унитарного государства.
«Украинская децентрализация на самом деле означала разбалансировку государственной системы, что приводило к достаточно высокому уровню клановости и коррупции на местах», – сказал «Ведомостям» политолог Николай Миронов.
Кроме того, в областях избирались муниципальные депутаты, а в республиках после 2014 г. – нет. И если с 2014 г. в ДНР и ЛНР не было муниципальной власти, то теперь в соответствии с российским законодательством появится выборное местное самоуправление.
Официально установить административно-территориальное деление необходимо в том числе для того, чтобы в 2023 г. провести избирательную кампанию. К примеру, схема административно-территориального деления требуется для того, чтобы официально определить границы муниципалитетов, а в случае необходимости, уже в привязке к ним, – одномандатных округов.