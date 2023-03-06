Новые регионы приступили к административному делению

Городские и муниципальные округа по примеру всей России создаются в новых регионах по федеральным конституционным законам о принятии Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР в состав Федерации. В документах установлено, что в областях эти задачи возложены на врио губернаторов, в республиках – на местные законодательные собрания. Им предписано не позднее полугода со дня вступления в силу соответствующих законов образовать округа и утвердить их границы, установить численность муниципальных депутатов и сроки их полномочий.