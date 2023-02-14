В новых регионах ускорят переход на российский пенсионный возраст

В новых регионах ускорят переход на российский пенсионный возрастГосдума внесла соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта о соцобеспечении на территориях
Переход на российский пенсионный возраст в новых регионах, вопреки первоначальным планам правительства, произойдет не через 10, а менее чем через 5 лет, обратили внимание «Ведомости». Это следует из финального текста закона «Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан РФ, проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области», принятого Госдумой сразу во втором и в третьем чтениях 14 февраля.
Согласно украинскому законодательству, которое действовало в Херсонской и Запорожской областях, возраст выхода на пенсию составляет 60 лет для мужчин и женщин при достижении 30-летнего трудового стажа, 63 года при стаже от 20 до 30 лет, 65 лет при стаже 15–20 лет. В ДНР и ЛНР пенсионный возраст установлен на уровне 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. В России закон о пенсионной реформе был принят в 2018 г., а стартовала она в 2018 г.: она предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет. К 2028 г. возраст выхода на пенсию достигнет 65 лет для мужчин, 60 лет для женщин.
Законопроект Белого дома был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента 27 января. Как писали «Ведомости», изначальная версия документа предполагала сохранение прежнего возраста выхода на пенсию для тех, кто ее уже получает. При этом для граждан, которые должны выйти на пенсию с 1 марта 2023 г. по 31 декабря 2032 г., в соответствии с законодательством, действующим на новых территориях, было обещано установить переходный период. Эксперты называли отложенное повышение пенсионного возраста в новых регионах логичным.
В России в 2018 г. был установлен 10-летний переходный период для повышения пенсионного возраста – он длится с 2019 по 2028 г., напоминал проректор Финансового университета Александр Сафонов. «Мы уже прошли четыре года из этого периода, а новые регионы – нет, поэтому справедливо установить для них такой же, 10-летний, срок – до 2032 г.», – отмечал эксперт. «Необходимо, чтобы люди, которые переходят в правовое поле РФ, имели возможность постепенного перехода», – говорила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, для тех регионов, «которые сегодня находятся в достаточно сложном положении, конечно, необходим переходный период».
Правда, сразу после первого чтения, которое прошло 13 февраля, депутаты внесли к законопроекту поправки. Одна из них скорректировала параметры переходного периода. Теперь переходный период до 2032 г. там не фигурирует. Право на выплаты, согласно тексту закона, наступает для граждан, «которые в период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2027 г. достигнут возраста, дающего право на назначение пенсии по старости (по возрасту) в соответствии с законодательством, действовавшим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области».