Новым регионам дадут 10 лет на переход на российский пенсионный возраст

Новым регионам дадут 10 лет на переход на российский пенсионный возрастПравительство определило особенности назначения пенсий на присоединенных территориях
Правительство подготовило законопроект об особенностях пенсионного обеспечения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Документ был рассмотрен 26 января на заседании правительства и 27 января на российской трехсторонней комиссии (в нее входят представители правительства РФ, работодателей и профсоюзов). Он предполагает сохранение возраста выхода на пенсию для тех, кто ее уже получает (в России и в новых регионах он отличается). При этом для граждан, которые должны выйти на пенсию с 1 марта 2023 г. по 31 декабря 2032 г. в соответствии с законодательством, действующим на этих территориях, будет установлен переходный период, следует из законопроекта (есть у «Ведомостей»).
Для назначения пенсии жители новых территорий должны быть гражданами РФ, следует из документа. Они также должны постоянно проживать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по состоянию на 30 сентября 2022 г. При этом жители Донецкой и Луганской народных республик могли проживать там в период с 11 мая 2014 г. (дата проведения референдумов) по 29 сентября 2022 г., Херсонской и Запорожской областей – с 24 февраля 2022 г. по 29 сентября 2022 г. и выехать из указанных территорий в Россию, в том числе через территории третьих государств.
Гражданам будет дано время, когда они могут обратиться за назначением пенсий, – с 1 марта 2023 г. по 29 февраля 2024 г., отмечается в законопроекте. С 1 марта размеры пенсий, ежемесячных пенсионных выплат будут пересчитаны, а при первичном обращении устанавливаться и выплачиваться согласно российскому законодательству.
«Ущемления пенсионных прав граждан не произойдет. Стаж и среднемесячная заработная плата за периоды, имевшие место на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, будут подтверждаться документами, выдаваемыми работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами», – говорится в пояснительной записке.
У многих сейчас нет возможности подтвердить свой заработок и стаж, предоставив документы от работодателей или государственных и муниципальных органов, отмечал премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, 26 января. «В таких ситуациях будут помогать специально созданные межведомственные комиссии. Положение о них уже утверждено. Они проследят, чтобы права граждан были защищены», – сообщил Мишустин. По его словам, пенсии и надбавки к ним будут индексироваться.
Пенсии и ежемесячные выплаты будут осуществляться за счет предоставляемых Фонду пенсионного и социального страхования (Соцфонд) средств бюджетов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, следует из документа. После принятия закон вступит в силу 1 марта 2023 г.
Возраст выхода на пенсию
С 2019 г. в России стартовала пенсионная реформа, которая предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет. К 2028 г. возраст выхода на пенсию достигнет 65 лет для мужчин, 60 лет для женщин.
Согласно украинскому законодательству, которое действовало в Херсонской и Запорожской областях, возраст выхода на пенсию составляет 60 лет для мужчин и женщин при достижении 30-летнего трудового стажа, 63 года при стаже от 20 до 30 лет, 65 лет при стаже 15–20 лет. В ДНР и ЛНР пенсионный возраст установлен на уровне 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.
Если с 1 марта 2023 г. по 31 декабря 2032 г. гражданин достигнет пенсионного возраста, он может выйти на пенсию в соответствии с законодательством, действовавшим на территориях до 31 декабря 2022 г., следует из законопроекта. Условия назначения и размер таких выплат будут определены региональным законодательством.
На территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не было единого пенсионного законодательства, отмечает представитель Минтруда. В регионах различаются и другие основания для выхода на пенсию, в том числе досрочную, для различных категорий работников, добавляет он. Например, право на досрочное назначение пенсии при определенных условиях имеют спортсмены. «С учетом этих особенностей предлагается переходный период до 31 декабря 2032 г. В течение этого времени действуют региональные пенсионные выплаты, которые можно оформлять до достижения общеустановленного пенсионного возраста. После достижения общеустановленного возраста назначается пенсия по российскому законодательству», – пояснил представитель Минтруда.
В России был установлен 10-летний переходный период для повышения пенсионного возраста – он длится с 2019 по 2028 г., напомнил проректор Финансового университета Александр Сафонов. Мы уже прошли четыре года из этого периода, а новые регионы – нет, поэтому справедливо установить для них такой же, 10-летний, срок – до 2032 г., считает эксперт. Таким образом, если жители новых регионов должны выйти на пенсию в течение указанного срока, для них будут действовать старые нормы.
«Необходимо, чтобы люди, которые переходят в правовое поле РФ, имели возможность постепенного перехода», – отметила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, для тех регионов, «которые сегодня находятся в достаточно сложном положении, конечно, необходим переходный период». Это связано еще и с тем, что необходимо сформировать соответствующие возможности для учета стажа и пенсионных баллов, которые накоплены гражданами ранее, добавляет она.
Расчет размера пенсии
Проект федерального закона содержит положения об оценке пенсионных прав застрахованных лиц за период до 2002 г. (начало действия в России персонифицированного учета в пенсионной системе) и с 1 января 2002 г. по 31 декабря 2022 г.
Заработок с 2002 по 2022 г. подтверждается документами, выданными работодателем или госорганами, говорится в законопроекте. При этом свидетельскими показаниями размер зарплаты подтвердить нельзя. В этом случае для определения размера пенсии предлагается брать среднюю зарплату работников организаций в I квартале 2022 г. по Ростовской области (для ДНР и ЛНР) и в Республике Крым (для Запорожской и Херсонской областей) – она составляет 40 183 и 37 315 руб. соответственно.
Пенсионные права до 2002 г. Соцфонд рассчитывает по сведениям о заработке либо за период с 2000 до 2001 г., либо за любые пять лет подряд до 2002 г., поясняет представитель Минтруда. Подтвердить стаж и заработок до 2002 г. жители новых регионов могут, подав справку о зарплате от работодателя и из архива, при отсутствии документов – через межведомственную комиссию. Такой же порядок относительно стажа до 2002 г. действует на территории всей страны, добавляет представитель.
В случае если после перерасчета размер пенсии окажется меньше, чем был ранее, будет предоставляться доплата с учетом этой разницы, следует из документа. Страховые пенсии и доплаты к ним подлежат ежегодной индексации в соответствии с законодательством России.
Рассчитать средний заработок работника с 2002 по 2022 г. невозможно из-за отсутствия сведений в системе учета, поэтому в законопроекте предлагается усредненная система, поясняет Сафонов. Использование среднемесячных зарплат в российских регионах в качестве аналогового метода можно назвать льготным условием, полагает эксперт. Традиционно считается, что коэффициент замещения утраченного заработка при выходе на пенсию должен быть на уровне 40% от средней зарплаты, добавляет Сафонов.
Порядок расчета зарплат, указанный в законопроекте, – это не догма, поэтому в случае выявления несовершенств он может быть уточнен, полагает заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Давид Кришталь. Подтверждение размера заработка и стажа усложняется тем, что в этих регионах нет персонифицированного учета, он только будет создаваться, добавляет он. Порядок назначения пенсий в новых регионах такой же, как в Крыму, отмечает Кришталь: там тоже были выбраны усредненные зарплаты для расчета размера пенсий для тех граждан, которые не могут подтвердить заработок документально. Для начала нужно принять общие условия, потом ФНПР будет предлагать установить дополнительные выплаты к пенсиям шахтеров, металлургов и профессий с опасными условиями труда, указывает Кришталь.
Как подтвердить стаж
Постоянное проживание будет подтверждаться отметкой в паспорте гражданина РФ о его регистрации на указанную дату или свидетельством о регистрации по месту жительства, выданным министерством внутренних дел или его территориальными органами, следует из законопроекта. В случае если отсутствует возможность подтвердить стаж, а также размер заработка с 2002 по 2023 г., они могут быть установлены на основании решения межведомственной комиссии.
Согласно проекту закона, сделать это можно будет на основании нескольких документов: сведений из индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе Украины за период до 30 сентября 2022 г. или ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей до 1 января 2023 г., расчетной книжки, сведений о доходах физлица, документов работодателя, служб занятости, территориальных органов ФНС, Соцфонда, сведений об уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Украины за период до 30 сентября и иных документов, содержащих сведения о трудовой деятельности.
При отсутствии указанных документов стаж устанавливается комиссией на основании показаний двух и более свидетелей, знающих его по совместной работе и располагающих документами от работодателя в тот же период времени, говорится в законопроекте. В состав комиссии будут включены представители Соцфонда, Роструда, ФНС, исполнительных органов субъекта в сфере труда и занятости, органов местного самоуправления, а также представители работодателей, профсоюзов, архивных организаций. Положение о комиссии правительство утвердит отдельно, отмечается в документе.
Подтверждение стажа, описанное в законопроекте, – это абсолютно нормальная практика, которая облегчит участь работнику, считает Сафонов. В России действует правило подтверждения советского стажа путем свидетельских показаний для работников обанкротившихся предприятий, добавляет он, только традиционно это происходит через суд, а в новых регионах в упрощенном порядке этим будут заниматься комиссии, отметил эксперт.