«Коммерсантъ»: новые регионы попросили ЦИК провести выборы на их территориях

Сами поправки о выборах в регионах с режимом ВП были одобрены Советом Федерации 24 мая. Поправки допускают проведение выборов в регионах, где действует ВП, по результатам консультаций ЦИК с Минобороны и ФСБ. Главы субъектов с действующим ВП вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в ЦИК предложение о проведении выборов или референдума.