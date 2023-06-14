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«Коммерсантъ»: новые регионы попросили ЦИК провести выборы на их территориях

Ведомости

Все четыре присоединенных региона попросили Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России провести на их территориях выборы. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в комиссии, информацию подтвердил зампред ЦИК Николай Булаев.

О желании проведения выборов заявили главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – во всех этих регионах действует режим военного положения (ВП), который ввели сразу после присоединения к России осенью 2022 г. Согласно новым поправкам, для проведения выборов ЦИК должен провести консультации с ФСБ и Минобороны РФ.

Сами поправки о выборах в регионах с режимом ВП были одобрены Советом Федерации 24 мая. Поправки допускают проведение выборов в регионах, где действует ВП, по результатам консультаций ЦИК с Минобороны и ФСБ. Главы субъектов с действующим ВП вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в ЦИК предложение о проведении выборов или референдума.

Выборы на присоединенных территориях впервые могут пройти в единый день голосования 10 сентября. Военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях действует с 19 октября 2022 г.

Ранее «Ведомости» писали, что в заксобрание Запорожской области планируется избрать 40 депутатов, а в парламенты ДНР и ЛНР будут избраны 90 и 50 депутатов соответственно. Власти Херсонской области в то же время пока не определились с точным количеством парламентариев, но по словам собеседника «Ведомостей», близкого к администрации, в новом заксобрании будет 30 – 40 депутатов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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