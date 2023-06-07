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Дистанционное голосование на выборах в сентябре 2023 года пройдет в 24 регионах

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Центризбирком утвердил проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на сентябрьских выборах в 24 регионах. Об этом сообщили в комиссии.

«В этом году ДЭГ на федеральной платформе будет применяться в 24 регионах, в 18 из них – впервые», – рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Всего от регионов было подано более 30 заявок, но комиссия одобрила проведение ДЭГ только в 24. Субъекты проходили отбор по нескольким критериям, в том числе по охвату интернетом и охвату госуслугами. В этом году, по оценке ЦИК, в электронном голосовании могут принять участие более 21 млн избирателей.

ДЭГ будет доступно для избирателей на дополнительных выборах депутатов Госдумы в Крыму и Липецкой области. Также электронным голосованием смогут воспользоваться в Чувашии, Алтайском крае, Владимирской, Воронежской, Московской, Новосибирской и других областях.

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В апреле Памфилова рассказывала, что ДЭГ планируется провести на выборах президента России в 2024 г. в тех регионах, где оно уже было опробовано.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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