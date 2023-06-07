Дистанционное голосование на выборах в сентябре 2023 года пройдет в 24 регионах
Центризбирком утвердил проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на сентябрьских выборах в 24 регионах. Об этом сообщили в комиссии.
«В этом году ДЭГ на федеральной платформе будет применяться в 24 регионах, в 18 из них – впервые», – рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.
Всего от регионов было подано более 30 заявок, но комиссия одобрила проведение ДЭГ только в 24. Субъекты проходили отбор по нескольким критериям, в том числе по охвату интернетом и охвату госуслугами. В этом году, по оценке ЦИК, в электронном голосовании могут принять участие более 21 млн избирателей.
ДЭГ будет доступно для избирателей на дополнительных выборах депутатов Госдумы в Крыму и Липецкой области. Также электронным голосованием смогут воспользоваться в Чувашии, Алтайском крае, Владимирской, Воронежской, Московской, Новосибирской и других областях.
В апреле Памфилова рассказывала, что ДЭГ планируется провести на выборах президента России в 2024 г. в тех регионах, где оно уже было опробовано.