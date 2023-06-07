Дистанционное голосование на выборах в сентябре 2023 года пройдет в 24 регионах

Всего от регионов было подано более 30 заявок, но комиссия одобрила проведение ДЭГ только в 24. Субъекты проходили отбор по нескольким критериям, в том числе по охвату интернетом и охвату госуслугами. В этом году, по оценке ЦИК, в электронном голосовании могут принять участие более 21 млн избирателей.