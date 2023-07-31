В Херсонской области можно будет голосовать на выборах по украинскому паспорту

Захарова отметила, что если в документе будет отсутствовать отметка о регистрации, то к нему можно приложить любой другой документ, подтверждающий факт регистрации на территории области, в том числе адресную справку, домовую книгу и др. Отдать свой голос на выборах могут и жители региона с временной регистрацией, если она была получена за три месяца до начала выборов, то есть не позднее 8 июня 2023 г.