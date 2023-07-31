В Херсонской области можно будет голосовать на выборах по украинскому паспорту
Жители Херсонской области смогут проголосовать на выборах в местное законодательное собрание в том числе по украинскому паспорту, выданному до 30 сентября 2022 г. Об этом сообщила глава регионального избиркома Марина Захарова, передает «РИА Новости».
«Помимо тех документов, которые утверждены 67 законом РФ (это паспорт гражданина РФ или документ его замещающий), будут обозначены следующие документы: паспорт Украины в традиционном бумажном виде, ID-паспорт с приложением, ID-паспорт без приложения, а также иной другой документ, выданный уполномоченным органом до 30 сентября 2022 г. и уполномоченным органом РФ после 30 сентября 2022 г.», – уточнила она.
Также проголосовать можно будет по водительскому удостоверению. Захарова пояснила, что такое решение принято в связи с «тяжелой ситуацией», в которой находятся жители Херсонской области. Их документы могут быть утеряны или уничтожены «по тем или иным причинам», добавила она.
Захарова отметила, что если в документе будет отсутствовать отметка о регистрации, то к нему можно приложить любой другой документ, подтверждающий факт регистрации на территории области, в том числе адресную справку, домовую книгу и др. Отдать свой голос на выборах могут и жители региона с временной регистрацией, если она была получена за три месяца до начала выборов, то есть не позднее 8 июня 2023 г.
В этом году единый день голосования в России состоится 10 сентября. Выборы с 8 по 10 сентября пройдут и в новых регионах – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Жители выберут депутатов местных заксобраний, которые затем проведут голосование по избранию глав субъектов.
Новые территории вошли в состав РФ по итогам референдумов 30 сентября 2022 г. С октября того же года по указу президента РФ в регионах введено военное положение.
В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал закон, который исключает запрет на проведение референдумов и выборов в органы власти в тех регионах, где действует военное положение. Согласно принятому документу, руководитель такого субъекта может направить заявку в ЦИК с целью проведения выборов или референдума. ЦИК обязан рассмотреть заявку в течение пяти дней и проконсультироваться с ФСБ и Минобороны.