Количество пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до шести

Кроме того, по информации властей, в двух предприятиях выбиты окна и повреждена кровля, зафиксированы повреждения в одном социальном объекте и одном спортивном. В результате обстрела были повреждены четыре автомобиля, нарушена линия электропередачи, говорится в сообщении.