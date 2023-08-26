Количество пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до шести
Осколочные ранения в результате украинского обстрела поселка Уразово Белгородской области получили шесть человек, один мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее 26 августа Гладков сообщил об обстреле поселка Уразово Валуйского городского округа кассетным боеприпасами. Тогда было известно о четырех пострадавших мирных жителях, сейчас их число возросло до шести.
«Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии – у мужчины осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы. Врачи Валуйской ЦРБ его сейчас оперируют», – написал губернатор.
По его данным, в результате атаки осколочное ранение правого глаза получила женщина, ее в состоянии средней степени тяжести перевели в больницу Белгорода. Остальным четырем пострадавшим госпитализация не потребовалась, уточнил Гладков. Обстрелом повреждены 16 домовладений, в четырех из них разрушены несущие конструкции.
Кроме того, по информации властей, в двух предприятиях выбиты окна и повреждена кровля, зафиксированы повреждения в одном социальном объекте и одном спортивном. В результате обстрела были повреждены четыре автомобиля, нарушена линия электропередачи, говорится в сообщении.
Белгородская область и другие приграничные регионы России подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В настоящее время в области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.