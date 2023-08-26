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Количество пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до шести

Ведомости

Осколочные ранения в результате украинского обстрела поселка Уразово Белгородской области получили шесть человек, один мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее 26 августа Гладков сообщил об обстреле поселка Уразово Валуйского городского округа кассетным боеприпасами. Тогда было известно о четырех пострадавших мирных жителях, сейчас их число возросло до шести.

«Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии – у мужчины осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы. Врачи Валуйской ЦРБ его сейчас оперируют», – написал губернатор.

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По его данным, в результате атаки осколочное ранение правого глаза получила женщина, ее в состоянии средней степени тяжести перевели в больницу Белгорода. Остальным четырем пострадавшим госпитализация не потребовалась, уточнил Гладков. Обстрелом повреждены 16 домовладений, в четырех из них разрушены несущие конструкции.

Кроме того, по информации властей, в двух предприятиях выбиты окна и повреждена кровля, зафиксированы повреждения в одном социальном объекте и одном спортивном. В результате обстрела были повреждены четыре автомобиля, нарушена линия электропередачи, говорится в сообщении.

Белгородская область и другие приграничные регионы России подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В настоящее время в области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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