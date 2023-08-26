Посольство в Ливане начало выяснять подробности задержания россиян в Бейруте
Российское посольство в Ливане находится в контакте с властями республики в связи с задержанием двух граждан России в аэропорту Бейрута, обстоятельства случившегося выясняются, сообщили ТАСС и «РИА Новости» в российской дипмиссии.
«Мы находимся на связи с ливанскими властями и ожидаем получения от них разрешения на встречу консульских работников с задержанными гражданами», – сообщили ТАСС.
Агентству «РИА Новости» также заявили, что посольство находится в курсе ситуации с задержанием российских граждан в Ливане и «предпринимает необходимые шаги для выяснения подробных обстоятельств».
По данным газеты Al Akhbar, на прошлой неделе сотрудники управления общей безопасности Ливана задержали в аэропорту Бейрута россиянина с супругой. В материале утверждалось, что мужчина был завербован израильской разведкой и до этого посещал южные районы Ливана, где расположены объекты шиитской группировки «Хезболла».