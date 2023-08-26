Посольство в Ливане начало выяснять подробности задержания россиян в Бейруте

По данным газеты Al Akhbar, на прошлой неделе сотрудники управления общей безопасности Ливана задержали в аэропорту Бейрута россиянина с супругой. В материале утверждалось, что мужчина был завербован израильской разведкой и до этого посещал южные районы Ливана, где расположены объекты шиитской группировки «Хезболла».