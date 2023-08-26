Газета
Политика

На Украине расследуют обстоятельства столкновения двух самолетов L-39

Ведомости

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины (ГБР) расследуют обстоятельства крушения двух учебно-боевых самолетов L-39 в Житомирской области, в результате которой погибли три пилота. По факту аварии возбуждено уголовное дело, сообщило ГБР в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел накануне, 25 августа. По данным украинского бюро, самолеты столкнулись в небе днем в субботу во время выполнения боевого задания вблизи Житомира. В результате погибли три пилота воздушных сил ВСУ. Ведомство, как отмечается, проведет проверку для установления причин случившегося.

«Особое внимание будет уделено изучению технического состояния самолетов, соблюдению правил подготовки к полетам. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков"», – говорится в сообщении.

В ГБР уточнили, что инцидент предварительно квалифицировали как нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Местные СМИ ранее сообщили, что среди погибших оказался пилот с позывным Джус. Его гибель, по информации издания, подтвердили в ВС ВСУ. При этом ранее украинская пресса писала о том, что в результате столкновения крушение потерпели два истребителя МиГ-29.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных