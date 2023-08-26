На Украине расследуют обстоятельства столкновения двух самолетов L-39

Местные СМИ ранее сообщили, что среди погибших оказался пилот с позывным Джус. Его гибель, по информации издания, подтвердили в ВС ВСУ. При этом ранее украинская пресса писала о том, что в результате столкновения крушение потерпели два истребителя МиГ-29.