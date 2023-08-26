На Украине расследуют обстоятельства столкновения двух самолетов L-39
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины (ГБР) расследуют обстоятельства крушения двух учебно-боевых самолетов L-39 в Житомирской области, в результате которой погибли три пилота. По факту аварии возбуждено уголовное дело, сообщило ГБР в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел накануне, 25 августа. По данным украинского бюро, самолеты столкнулись в небе днем в субботу во время выполнения боевого задания вблизи Житомира. В результате погибли три пилота воздушных сил ВСУ. Ведомство, как отмечается, проведет проверку для установления причин случившегося.
«Особое внимание будет уделено изучению технического состояния самолетов, соблюдению правил подготовки к полетам. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков"», – говорится в сообщении.
В ГБР уточнили, что инцидент предварительно квалифицировали как нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Местные СМИ ранее сообщили, что среди погибших оказался пилот с позывным Джус. Его гибель, по информации издания, подтвердили в ВС ВСУ. При этом ранее украинская пресса писала о том, что в результате столкновения крушение потерпели два истребителя МиГ-29.