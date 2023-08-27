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Политика

Трамп собрал $7,1 млн на пожертвованиях после формального ареста

Ведомости

Кандидат в президенты США Дональд Трамп собрал рекордную за сутки сумму пожертвований на свою предвыборную кампанию — $4,18 млн. Этому предшествовала формальная процедура ареста политика в Джорджии, где его обвиняют во вмешательстве в выборы, сообщает Politico со ссылкой на источник, знакомый с финансовыми данными.

По данным издания, всего после ареста бывший президент США собрал $7,1 млн пожертвований. Эту сумму принесла продажа мерча с фотографией политика во время ареста. Снимок напечатали на футболках, плакатах и наклейках. На них также нанесен слоган «Никогда не сдавайся». Цена товаров — от $12 до $34.

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Бывший президент США Трамп прибыл 24 августа в тюрьму округа Фултон, штат Джорджия, где сдался как обвиняемый по уголовному делу о вмешательстве в выборы в 2020 г. В тюрьме его обыскали, взяли отпечатки пальцев и сфотографировали. Через 20 минут его отпустили под залог в $200 000.

Одним из пунктов обвинения властей Джорджии было то, что во время выборов в 2020 г. он позвонил госсекретарю-республиканцу штата Брэду Раффенсбергеру и предлагал ему помочь «найти 11 780 голосов», чтобы победить Джо Байдена в округе. Экс-президент все обвинения отрицает и называет их «охотой на ведьм». Всего фигурантами по этому делу являются 18 человек, включая его бывшего руководителя администрации Марка Медоуза и экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани. Все они должны зарегистрироваться до полудня 25 августа в Фултоне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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