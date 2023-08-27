Трамп собрал $7,1 млн на пожертвованиях после формального ареста

Одним из пунктов обвинения властей Джорджии было то, что во время выборов в 2020 г. он позвонил госсекретарю-республиканцу штата Брэду Раффенсбергеру и предлагал ему помочь «найти 11 780 голосов», чтобы победить Джо Байдена в округе. Экс-президент все обвинения отрицает и называет их «охотой на ведьм». Всего фигурантами по этому делу являются 18 человек, включая его бывшего руководителя администрации Марка Медоуза и экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани. Все они должны зарегистрироваться до полудня 25 августа в Фултоне.