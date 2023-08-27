Трамп собрал $7,1 млн на пожертвованиях после формального ареста
Кандидат в президенты США Дональд Трамп собрал рекордную за сутки сумму пожертвований на свою предвыборную кампанию — $4,18 млн. Этому предшествовала формальная процедура ареста политика в Джорджии, где его обвиняют во вмешательстве в выборы, сообщает Politico со ссылкой на источник, знакомый с финансовыми данными.
По данным издания, всего после ареста бывший президент США собрал $7,1 млн пожертвований. Эту сумму принесла продажа мерча с фотографией политика во время ареста. Снимок напечатали на футболках, плакатах и наклейках. На них также нанесен слоган «Никогда не сдавайся». Цена товаров — от $12 до $34.
Бывший президент США Трамп прибыл 24 августа в тюрьму округа Фултон, штат Джорджия, где сдался как обвиняемый по уголовному делу о вмешательстве в выборы в 2020 г. В тюрьме его обыскали, взяли отпечатки пальцев и сфотографировали. Через 20 минут его отпустили под залог в $200 000.
Одним из пунктов обвинения властей Джорджии было то, что во время выборов в 2020 г. он позвонил госсекретарю-республиканцу штата Брэду Раффенсбергеру и предлагал ему помочь «найти 11 780 голосов», чтобы победить Джо Байдена в округе. Экс-президент все обвинения отрицает и называет их «охотой на ведьм». Всего фигурантами по этому делу являются 18 человек, включая его бывшего руководителя администрации Марка Медоуза и экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани. Все они должны зарегистрироваться до полудня 25 августа в Фултоне.