Дональд Трамп сдался, призвав не сдаваться

В интервью Трамп в очередной раз назвал уголовные дела против него «политически мотивированными», а предыдущие выборы - «сфальсифицированными». Он раскритиковал политику президента Байдена на украинском направлении и повторил, что вооруженное противостояние на Украине не произошло бы, если бы его переизбрали президентом в 2020 г. «Это можно остановить очень легко. Это вообще не должно было начаться. Они люди, будь они русские или украинцы, кто бы они ни были», – сказал Трамп. Затем он вновь назвал Байдена «самым худшим президентом в истории Америки» и раскритиковал его за коррупцию в кругу его семьи, подразумевая уголовные дела вокруг его сына Хантера.