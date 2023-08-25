Дональд Трамп сдался, призвав не сдаваться

Дональд Трамп сдался, призвав не сдаватьсяВне зависимости от решения суда экс-президент продолжит свою предвыборную кампанию
Бывший президент США Дональд Трамп прибыл 24 августа в тюрьму округа Фултон, штат Джорджия, где сдался как обвиняемый по уголовному делу о вмешательстве в выборы в 2020 г. В тюрьме его обыскали, взяли отпечатки пальцев и сфотографировали. Через 20 минут его отпустили под залог в $200 000, следует из данных на сайте тюрьмы округа Фултон.
После завершении процедур экс-президент сел в машину и выехал в аэропорт на обратный рейс в Нью-Джерси, где находится один из его гольф-клубов. В аэропорту он выступил с короткой речью перед журналистами и заявил, что имеет право подвергать сомнению результаты прошлых выборов. «Голосование было подтасовано, это были украденные выборы», - добавил он.
Трамп стал первым среди бывших президентов США, обвиняемым по уголовным делам, а опубликованная фотография — первым в истории страны официальным тюремным фото бывшего главы государства. Еще до того, как самолет Трампа приземлился в Нью-Джерси, его предвыборный штаб опубликовал изображение экс-президента на сайте для сбора средств на кампанию Трампа. «То, что произошло, является пародией на правосудие и вмешательством в выборы. Левые хотят запугать вас и заставить голосовать за политического аутсайдера», – говорится на сайте политика.
Чуть позже Трамп опубликовал это же фото на своей странице в соцсети X (ранее — Twitter) с заголовком «Вмешательство в выборы. Никогда не сдавайтесь». Аккаунт экс-президента был заблокирован в январе 2021 г. после того, как толпа его сторонников штурмовала Капитолий. В ноябре прошлого года новый владелец соцсети Илон Маск восстановил его страницу. Таким образом, тюремное фото стало первым твитом Трампа с 8 января 2021 г.
Одним из пунктов обвинения властей Джорджии было то, что во время выборов в 2020 г. он позвонил госсекретарю-республиканцу штата Брэду Раффенсбергеру и предлагал ему помочь «найти 11 780 голосов», чтобы победить Джо Байдена в округе. Экс-президент все обвинения отрицает и называет их «охотой на ведьм». Всего фигурантами по этому делу являются 18 человек, включая его бывшего руководителя администрации Марка Медоуза и экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани. Все они должны зарегистрироваться до полудня 25 августа в Фултоне.
Уголовные дела против экс-президента не оказали серьезного влияния на его популярность. Согласно сводным данным опросов 15-21 августа проекта RealClearPolitics, рейтинг Трампа среди республиканцев составил 55,4%. За его конкурента, губернатора Флориды Рона Десантиса, готовы проголосовать лишь 14,3% сторонников Республиканской партии.
Ранее Трамп отказался принять участие в предварительных дебатах кандидатов в президенты от Республиканской партии, которые впервые с начала кампании состоялись 23 августа в прямом эфире Fox News. Это решение он аргументировал тем, что его «популярность недостижима для конкурентов-республиканцев». Вместо этого он дал интервью бывшему журналисту Fox News Такеру Карлсону, которое вышло в тот же день на странице журналиста в соцсети X.
В интервью Трамп в очередной раз назвал уголовные дела против него «политически мотивированными», а предыдущие выборы - «сфальсифицированными». Он раскритиковал политику президента Байдена на украинском направлении и повторил, что вооруженное противостояние на Украине не произошло бы, если бы его переизбрали президентом в 2020 г. «Это можно остановить очень легко. Это вообще не должно было начаться. Они люди, будь они русские или украинцы, кто бы они ни были», – сказал Трамп. Затем он вновь назвал Байдена «самым худшим президентом в истории Америки» и раскритиковал его за коррупцию в кругу его семьи, подразумевая уголовные дела вокруг его сына Хантера.
В интервью Карлсону Трамп усомнился, что будет соревноваться с действующим президентом на выборах 2024 г. «Думаю, что в умственном отношении он хуже, чем в физическом. А физически он далеко не атлет, да и вообще никакой не спортсмен, — добавил Трамп. – Когда он ходит, то не может поднять ноги от земли <…> Смотришь на него, и кажется, что он ходит на зубочистках. А потом вы видите его на пляже, где он не может поднять стул».
Само по себе предъявление обвинений или осуждение никак не повлияет на возможность Трампа участвовать в выборах, считает юрист из США Игорь Слабых. Даже если экс-президента признают виновным и приговорят к лишению свободы, он сможет продолжить избирательную кампанию. При этом, продолжает эксперт, даже в таком случае исполнение приговора отложат до рассмотрения апелляции. «А до выборов этого не произойдет точно, так как это займет много времени», – объяснил Слабых.
Уникальность политического кейса вокруг Трампа, по словам Слабых, заключается в том, что бывшего президента никогда в совершении преступлений не обвиняли официально.