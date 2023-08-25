Трампа освободили из тюрьмы в Джорджии под залог
Бывшего президента США Дональда Трампа арестовали и вскоре освободили из тюрьмы в Джорджии под залог в $200 000 в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате в 2020 г., передает CNN.
По информации телеканала, Трамп провел под арестом около 20 минут, после чего кортеж бывшего президента направился в международный аэропорт Атланты.
Большое жюри Джорджии предъявило обвинения Трампу 14 августа. Это стало четвертым уголовным делом, в котором бывший президент США стал обвиняемым. Обвинительное заключение включает 13 обвинений против него. По этому делу проходят еще 18 человек – все они считаются сторонниками Трампа. Им предписано явиться в тюрьму до 25 августа.
Позже адвокаты Трампа договорились, что суд отпустит бывшего президента США под залог в $200 000. Как пишет СNN, это первый случай, когда среди условий для освобождения Трампа появился залог. Среди других условий освобождения – запрет на преследование и запугивание остальных фигурантов этого дела и общение с ними не через адвокатов, а также запрет на публикацию информации об этом деле в социальных сетях. Прокуратура попросила суд провести заседание по этому делу 23 октября.
Теперь в общей сложности Трампу предъявлено 91 обвинение по четырем уголовным делам в четырех разных юрисдикциях. 2 августа против Трампа было выдвинуто третье обвинение, которое связано со штурмом Капитолия его сторонниками в январе 2021 г. В результате произошедшего погибли пять человек. Обвинение в штурме Капитолия включает четыре пункта: «сговор с целью обмана США», «сговор с целью фальсификации показаний свидетелей», «сговор против прав американских граждан», «воспрепятствование и попытка воспрепятствования разбирательству».
До этого в отношении бывшего президента было выдвинуто обвинение за передачу $130 000 порноактрисе Сторми Дэниелс – в обмен на молчание об их связи. В июле Трампу предъявили обвинение по 38 пунктам из-за секретных документов, которые были обнаружены в его резиденции. В письме к своим сторонникам Трамп сообщил, что ему грозит более 561 года заключения по предъявленным обвинениям.