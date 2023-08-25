Трампа освободили из тюрьмы в Джорджии под залог

Позже адвокаты Трампа договорились, что суд отпустит бывшего президента США под залог в $200 000. Как пишет СNN, это первый случай, когда среди условий для освобождения Трампа появился залог. Среди других условий освобождения – запрет на преследование и запугивание остальных фигурантов этого дела и общение с ними не через адвокатов, а также запрет на публикацию информации об этом деле в социальных сетях. Прокуратура попросила суд провести заседание по этому делу 23 октября.