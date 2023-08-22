Трампа освободят под залог в $200 000 по делу о вмешательстве в выборы
Бывший президент США Дональд Трамп согласился на освобождение под залог в $200 000 в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия в 2020 г., передает CNN.
Среди других условий освобождения – запрет на преследование и запугивание остальных фигурантов этого дела и общение с ними не через адвокатов, а также запрет на публикацию информации об этом деле в социальных сетях.
Большое жюри Джорджии предъявило обвинения Трампу 14 августа. Это стало четвертым уголовным делом, в котором бывший президента США стал обвиняемым. Обвинительное заключение включает 13 обвинений против Трампа. Как пишет СNN, это первый случай, когда среди условий для освобождения Трампа появился залог.
По этому делу проходят еще 18 человек – все они считаются сторонниками Трампа. Им предписано явиться в тюрьму до 25 августа.
Теперь в общей сложности Трампу предъявлено 91 обвинение по четырем уголовным делам в четырех разных юрисдикциях. 2 августа против Трампа было выдвинуто третье обвинение, которое связано со штурмом Капитолия его сторонниками в январе 2021 г. В результате произошедшего погибли пять человек. Обвинение в штурме Капитолия включает четыре пункта: «сговор с целью обмана США», «сговор с целью фальсификации показаний свидетелей», «сговор против прав американских граждан», «воспрепятствование и попытка воспрепятствования разбирательству».
До этого в отношении бывшего президента было выдвинуто обвинение за передачу $130 000 порноактрисе Сторми Дэниелс – в обмен на молчание об их связи. В июле Трампу предъявили обвинение по 38 пунктам из-за секретных документов, которые были обнаружены в его резиденции. В письме к своим сторонникам Трамп сообщил, что ему грозит более 561 года заключения по предъявленным обвинениям.