Трамп заявил, что ему может грозить более 500 лет тюрьмы
Бывшему президенту США Дональду Трампу грозит более 500 лет заключения по предъявленным ему обвинениям. Об этом заявил сам политик в письме к своим сторонникам, пишет The Hill.
«Поскольку коррумпированное министерство юстиции Кривого Джо снова незаконно предъявило вам обвинения, отчеты показывают, что теперь мне может грозить в совокупности 561 год тюремного заключения за охоту левых на ведьм», – говорится в сообщении.
При этом, как отмечает газета, обвиняемых редко приговаривают к максимальному сроку заключения.
2 августа против Трампа было выдвинуто третье обвинение, которое связано со штурмом Капитолия его сторонниками в январе 2021 г. В результате произошедшего погибли пять человек. Обвинение в штурме Капитолия включает четыре пункта: «сговор с целью обмана США», «сговор с целью фальсификации показаний свидетелей», «сговор против прав американских граждан», «воспрепятствование и попытка воспрепятствования разбирательству».
Экс-президенту также было выдвинуто обвинение за передачу $130 000 порноактрисе Сторми Дэниелс – в обмен на молчание об их связи. По версии следствия, Трамп возместил адвокату потраченные на нее деньги, оформив их как судебные издержки, сфальсифицировав финансовую отчетность для сокрытия другого преступления.
Кроме того, в июне Трампу предъявили обвинение по 38 пунктам из-за секретных документов, которые были обнаружены в его резиденции. За то что Трамп хранил у себя дома бумаги со сведениями об оборонных и ядерных возможностях США, ему может грозить до 20 лет тюрьмы по закону о шпионаже.