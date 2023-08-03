Трамп заявил, что ему может грозить более 500 лет тюрьмы

Кроме того, в июне Трампу предъявили обвинение по 38 пунктам из-за секретных документов, которые были обнаружены в его резиденции. За то что Трамп хранил у себя дома бумаги со сведениями об оборонных и ядерных возможностях США, ему может грозить до 20 лет тюрьмы по закону о шпионаже.