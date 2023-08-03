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Политика

Трамп заявил, что ему может грозить более 500 лет тюрьмы

Ведомости

Бывшему президенту США Дональду Трампу грозит более 500 лет заключения по предъявленным ему обвинениям. Об этом заявил сам политик в письме к своим сторонникам, пишет The Hill.

«Поскольку коррумпированное министерство юстиции Кривого Джо снова незаконно предъявило вам обвинения, отчеты показывают, что теперь мне может грозить в совокупности 561 год тюремного заключения за охоту левых на ведьм», – говорится в сообщении.

При этом, как отмечает газета, обвиняемых редко приговаривают к максимальному сроку заключения.

Какие обвинения выдвинуты в адрес Дональда Трампа

Экс-президент США находится под тремя уголовными делами

2 августа против Трампа было выдвинуто третье обвинение, которое связано со штурмом Капитолия его сторонниками в январе 2021 г. В результате произошедшего погибли пять человек. Обвинение в штурме Капитолия включает четыре пункта: «сговор с целью обмана США», «сговор с целью фальсификации показаний свидетелей», «сговор против прав американских граждан», «воспрепятствование и попытка воспрепятствования разбирательству».

Экс-президенту также было выдвинуто обвинение за передачу $130 000 порноактрисе Сторми Дэниелс – в обмен на молчание об их связи. По версии следствия, Трамп возместил адвокату потраченные на нее деньги, оформив их как судебные издержки, сфальсифицировав финансовую отчетность для сокрытия другого преступления.

Кроме того, в июне Трампу предъявили обвинение по 38 пунктам из-за секретных документов, которые были обнаружены в его резиденции. За то что Трамп хранил у себя дома бумаги со сведениями об оборонных и ядерных возможностях США, ему может грозить до 20 лет тюрьмы по закону о шпионаже.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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