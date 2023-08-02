Какие обвинения выдвинуты в адрес Дональда Трампа

Какие обвинения выдвинуты в адрес Дональда ТрампаЭкс-президент США находится под тремя уголовными делами
Экс-президент США Дональд Трамп по состоянию на начало августа 2023 г. находится под тремя уголовными обвинениями. Это дела о фальсификации деловой документации при выплатах за молчание порноактрисе Сторми Дэниэлс и о хранении секретных документов в своей резиденции. Третье, самое серьезное обвинение, связано со штурмом Капитолия в январе 2021 г. Оно было предъявлено 1 августа после положительного решения федерального жюри присяжных в Вашингтоне.
В чем обвиняют Трампа
Дело о штурме Капитолия. Как заявил в ночь на 2 августа (по Москве) беспартийный спецпрокурор Джек Смит, контролировавший расследование событий 6 января 2021 г., действия Трампа относительно штурма Капитолия классифицируются по четырем составам: сговор с целью нарушения прав; сговор с целью обмана правительства; препятствовании официальному расследованию и сговор для этого.
За сговор для обмана правительства США Трампу грозит денежный штраф и заключение на срок до пяти лет, но наказание за другие пункты обвинения куда более серьезные. За препятствование расследованию Трампа могут посадить на срок до 20 лет, к этому может быть прибавлен схожий срок за сговор с целью препятствования официальной процедуре. За сговор против прав Трампу грозит очередной штраф и заключение до 10 лет, но в случае гибели кого-либо из-за действий обвиняемого тому могут вынести приговор вплоть до пожизненного заключения. В результате штурма Капитолия погибли пять человек, среди которых были полицейский и сторонница Трампа.
Дело о хранении секретных документов. 8 августа 2022 г. ФБР провело обыск во флоридской резиденции Трампа Мар-а-Лаго. Причиной этого стали сведения, что Трамп якобы хранит у себя в поместье секретные документы разной степени важности, которые он не сдал в архив после ухода с поста главы государства. По итогам обыска в поместье экс-президента Wall Street Journal сообщила, что агенты изъяли 11 комплектов секретных документов, в том числе под грифом «совершенно секретно». Среди них были указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна, а также некоторые данные о «президенте Франции».
Сам Трамп назвал обыск «необязательным» и обвинил демократическую партию в том, что она использует ФБР как оружие, пытаясь не допустить его до президентских выборов в 2024 г. 9 июня 2023 года Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам, среди которых 31 пункт обвинения в умышленном хранении секретных документов о национальной обороне (по каждому документу), а также пункты о заговоре с целью препятствования правосудию, ложных заявлениях и сокрытии документов с целью коррупции. По версии следствия, в обнаруженных документах содержались в том числе и сведения об оборонных и ядерных возможностях США, а также об их возможных уязвимостях. Как уточнил тогда телеканал CNBC, по закону о шпионаже за упомянутые нарушения Трампу может грозить до 20 лет тюрьмы, но скорее всего срок будет меньше.
Дело Сторми Дэниэлс. В 2016 г. незадолго до победы Трампа на выборах его адвокат Майкл Коэн выплатил порноактрисе Сторми Дэниэлс сумму в $130 000 в обмен на молчание о ее связях с Трампом. Эти сведения были опубликованы в 2018 г. изданием Wall Street Journal. В 2018 г. Коэна судили за нарушения правил финансирования избирательной кампании Трампа, под которым понималось в том числе и передача средств Дэниэлс. Расследование против Трампа тогда не началось из-за его иммунитета как президента, но в ноябре 2022 г. оно все же стартовало.
По версии следствия, Трамп виновен в фальсификации финансовой документации с целью сокрытия другого преступления, что является уголовно наказуемым. Следствие предполагает, что Трамп возместил своему адвокату потраченные на Дэниэлс деньги, оформив их как судебные издержки. По версии самого Трампа, которую он озвучил в марте 2023 г., вся история с Дэниэлс была личной инициативой самого Коэна, а прокурора Манхэттена, который вел расследование, экс-президент обвинил в охоте на ведьм. Тем не менее 4 апреля 2023 г. Трампу предъявили обвинения по делу Сторми Дэниэлс по 33 пунктам, сделав таким образом его первым президентом США, которому было инкриминировано совершение уголовного преступления. По этим обвинениям Трампу грозит до четырех лет тюрьмы.
Как оценивают преследование Трампа эксперты
В условиях, когда Трамп и Байден с большой долей вероятности смогут снова столкнуться на выборах 2024 г., ситуация в стране сползает в малоуправляемый хаос, считает доктор экономических наук американист Владимир Васильев. А попытки республиканцев организовать импичмент президенту Джо Байдену, о чем 25 июля заявил спикер палаты представителей Кевин Маккарти, создают невиданную в американской истории картину, когда действующего главу государства пытаются снять с должности, а его основного кандидата – посадить в тюрьму. Все это, резюмирует эксперт, говорит о тягчайшем системном политическом кризисе в США, который только продолжает усугубляться.
Сейчас против Трампа ополчились не только демократы, но и государственная машина США и даже часть республиканцев, отмечает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. Авторитарные фигуры вроде Трампа в США не пользуются всеобщими симпатиями, стране нужен скорее демократический президент, который бы прислушивался к разным группировкам, умел ладить со всеми и умел согласовывать интересы, продолжает Гарбузов. При этом на Трампа распространяется принцип «когда человека бьют, его жалеют», по опросам его популярность только выросла. Шансы конвертировать эту популярность в победу у Трампа неплохие, а главная цель оппонентов экс-президента – не допустить его на праймериз.
У Трампа остается мощный мобилизационный потенциал и одолеть его может только второй Трамп, которого в США нет, отмечает Гарбузов. Именно поэтому, заключает Гарбузов, Трамп и остается очень опасной фигурой и для демократов, и для своих соратников по партии. После того как надежды демократических политтехнологов на добровольный уход Трампа из большой политики не оправдались, администрация попыталась ликвидировать угрозу в его лице за счет возбуждения уголовных дел, отмечает Васильев. Результаты оказались ровно противоположными – популярность Трампа среди республиканцев только возросла, а его преследователи оказались в весьма затруднительном положении. Главный козырь в руках демократов – это дело о штурме Капитолия и обвинения по нему, заключает Васильев.