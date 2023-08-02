Какие обвинения выдвинуты в адрес Дональда Трампа

Сам Трамп назвал обыск «необязательным» и обвинил демократическую партию в том, что она использует ФБР как оружие, пытаясь не допустить его до президентских выборов в 2024 г. 9 июня 2023 года Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам, среди которых 31 пункт обвинения в умышленном хранении секретных документов о национальной обороне (по каждому документу), а также пункты о заговоре с целью препятствования правосудию, ложных заявлениях и сокрытии документов с целью коррупции. По версии следствия, в обнаруженных документах содержались в том числе и сведения об оборонных и ядерных возможностях США, а также об их возможных уязвимостях. Как уточнил тогда телеканал CNBC, по закону о шпионаже за упомянутые нарушения Трампу может грозить до 20 лет тюрьмы, но скорее всего срок будет меньше.