Джо Байден общался с бизнес-партнерами сына – это подтвердил партнер Хантера Байдена

Джо Байден общался с бизнес-партнерами сына – это подтвердил партнер Хантера БайденаНо разговаривали они в основном о погоде
Республиканцы обвинили президента США Джо Байдена во лжи о том, что тот не был вовлечен в бизнес своего сына Хантера на Украине. Соответствующее заявление сделал 31 июля председатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер, основываясь на показаниях партнера Байдена-младшего Девона Арчера. Согласно им, за 10 лет Байден-старший 20 раз говорил с партнерами своего сына по громкой связи, в том числе с 2014 по 2019 г., когда Хантер работал в совете директоров украинской нефтегазовой компании Burisma. В опубликованном на сайте комитета заявлении Комера говорилось, что «показания Девона Арчера подтверждают, что Джо Байден лгал американскому народу, когда заявлял, что не был в курсе и не участвовал в бизнес-сделках своего сына». По мнению Комера, на самом деле Хантер Байден «продавал» имя своего отца, бывшего вице-президентом США, для обогащения семьи.
По-другому оценили показания Арчера демократы. Как заявил конгрессмен Дэн Голдман, присутствовавший при даче показаний, все упомянутые разговоры были «обменом любезностями и беседами о погоде» – без упоминаний дел Байдена-младшего. При этом Хантер Байден, по словам Голдмана, продавал партнерам «иллюзию доступа» к своему отцу, присваивая себе его заслуги за то, что Джо Байден делал на посту вице-президента. Схожей позиции придерживается и Белый дом. По словам его представителя Яна Сэмса, показания Арчера демонстрируют, что «он никогда не слышал, как президент Байден обсуждает бизнес со своим сыном или его партнерами или делает что-то неправильное». С Голдманом не согласился конгрессмен-республиканец Энди Биггс, член комитета по надзору палаты представителей. По его мнению, показания Арчера напрямую касались президента Байдена. Биггс заявил, что заявления Арчера на допросе означают, что без личного бренда семьи Байден Burisma вышла бы из бизнеса раньше. Как отметил республиканец, люди знали, что за Burisma стоят Байдены, и просто боялись переходить ей дорогу.
Хантер Байден вошел в совет директоров Burisma в 2014 г. Компания основана в 2002 г. экс-министром экологии Украины Николаем Злочевским, в 2014 г. ему предъявили обвинения в незаконном обогащении. Burisma разрабатывала месторождения в Днепровско-Донецком, Карпатском и Азовском бассейнах. В 2014 г. компания оказалась в центре коррупционного скандала: власти Великобритании вели расследование об отмывании денег и заморозили ее лондонские активы в $23 млн. В январе 2015 г. их пришлось разблокировать: прокуратура Украины отказалась представить необходимые документы по расследованию. В 2016 г., по данным СМИ, сам Байден, дабы обезопасить сына, оказывал давление на Киев, чтобы уволить генпрокурора страны Виктора Шокина, ведшего дело Burisma. Шокина все-таки сняли и, как утверждает бывший и. о. генпрокурора Украины Юрий Севрук, после личных просьб Байдена к тогдашнему президенту Петру Порошенко в обмен на финансовую помощь США в $1 млрд. Как заявил конгрессмен-демократ Джеми Раскин, при президенте Дональде Трампе минюст вел расследование дела Burisma, закрыв его через восемь месяцев за недостаточностью доказательств о причастности Байдена-старшего.
Без стенограммы показаний Арчера пока приходится ориентироваться на слова присутствовавших там республиканцев и демократов, а их заявления противоречат друг другу, отмечает практикующий в США юрист Игорь Слабых. Единственное, в чем они сходятся, – за 10 лет работы Арчера с Хантером Байденом тот 20 раз звонил своему отцу. Республиканцы говорят о виновности президента, так как, по их мнению, шла «торговля интересом и доступом к телу». Демократы возражают, что, раз в разговорах не обсуждался бизнес, делать выводы о вине Байдена-старшего нельзя. По словам Слабых, даже опираясь на комментарии республиканцев, нельзя найти прямых доказательств вовлеченности президента США в бизнес сына. Можно признать, что Байден-старший говорил с неизвестными людьми по громкой связи, но говорить о погоде и говорить о бизнесе – это две совершенно разные вещи. На перспективу импичмента, предполагает эксперт, показания Арчера не повлияют, да и республиканцы пока не предприняли реальных действий для этого.
Показания Арчера туманны, не предоставляют прямых доказательств причастности Джо Байдена к делу Burisma, отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Твердых оснований для импичмента Байдена они не дали, но приближают момент, когда тенденция к дальнейшему расследованию усилится. Проблема остается открытой и к выборам 2024 г. станет острее. По словам эксперта, более серьезные обвинения республиканцы, желающие собрать серьезные доказательства для импичмента, выдвинут к выборам. Показания Арчера создают более сложную канву, которую стороны будут расследовать и раскручивать для достижения политических целей, подытожил эксперт.