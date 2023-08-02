Джо Байден общался с бизнес-партнерами сына – это подтвердил партнер Хантера Байдена

Без стенограммы показаний Арчера пока приходится ориентироваться на слова присутствовавших там республиканцев и демократов, а их заявления противоречат друг другу, отмечает практикующий в США юрист Игорь Слабых. Единственное, в чем они сходятся, – за 10 лет работы Арчера с Хантером Байденом тот 20 раз звонил своему отцу. Республиканцы говорят о виновности президента, так как, по их мнению, шла «торговля интересом и доступом к телу». Демократы возражают, что, раз в разговорах не обсуждался бизнес, делать выводы о вине Байдена-старшего нельзя. По словам Слабых, даже опираясь на комментарии республиканцев, нельзя найти прямых доказательств вовлеченности президента США в бизнес сына. Можно признать, что Байден-старший говорил с неизвестными людьми по громкой связи, но говорить о погоде и говорить о бизнесе – это две совершенно разные вещи. На перспективу импичмента, предполагает эксперт, показания Арчера не повлияют, да и республиканцы пока не предприняли реальных действий для этого.