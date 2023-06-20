Сын Джо Байдена заключил сделку со следствием

Судебное преследование Хантера создаёт не очень хорошую ситуацию для действующего президента в преддверии выборов, которые пройдут в следующем году, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. «Как правило, в американской политике компромат в СМИ против того или иного политика просачивается ближе к выборам. Я не исключаю, что это приведет к усилению накала борьбы в президентской кампании. История с Хантером создает не очень комфортную среду для Байдена. Полагаю, в ближайшем будущем должно последовать серьезное обвинение и против главы государства. То есть преследование сына — это только начало», – полагает эксперт.