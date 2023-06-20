Сын Джо Байдена заключил сделку со следствием

Сын Джо Байдена заключил сделку со следствиемЕго обвиняют в неуплате налогов и лжи при покупке револьвера
Сын президента США Джо Байдена Хантер заключил сделку с американской прокуратурой и признал себя виновным по ряду обвинений. Об этом 20 июня сообщил телеканал CNN. По его данным, речь идет о двух налоговых правонарушениях и обвинении в незаконном хранении оружия. Теперь сын президента должен явиться в суд штата Делавэр и признать себя виновным по оглашенным пунктам.
Как сообщает NBC со ссылкой на офис прокурора, ответственного за расследование, Хантер Байден получал более $1,5 млн налогооблагаемого дохода ежегодно в 2017–2018 гг. При этом налоги с них он не платил, хотя уже имел задолженность в $100 000. Расследование по налоговым делам Байдена-младшего велось с 2020 г.
Associated Press сообщает, что Хантера Байдена также обвиняют в незаконном приобретении в 2018 г. и хранении револьвера в то время, когда он принимал наркотические препараты. Сын президента соврал об этом при заполнении официального бланка при покупке оружия, за что ему по закону грозит до 10 лет тюрьмы. Чтобы избежать такого исхода, Байден-младший заключил сделку со следствием, пообещал больше не владеть оружием и не принимать наркотики в течение двух лет.
Ранее Хантер Байден не раз становился центром разнообразных скандалов. Особенно им интересовалась республиканская партия, которая давно начала собственное расследование против сына президента. Самые яркие пункты обвинений против Байдена-младшего – это употребление наркотиками и коррупция.
Кроме того, Хантера Байдена и его отца республиканцы подозревают в причастности к коррупционным схемам на Украине. Соратники экс-президента США Дональда Трампа считали, что Хантер мог быть причастен к коррупционным схемам украинского нефтегазового холдинга Burisma, где Хантер был членом совета директоров. По версии сторонников Трампа, Джо Байден, занимавший при Обаме должность вице-президента, пытаясь помочь сыну, оказывал давление на украинские власти и добился отставки генпрокурора Виктора Шокина, ведущего расследование против владельца Burisma Николая Злочевского.
Судебное преследование Хантера создаёт не очень хорошую ситуацию для действующего президента в преддверии выборов, которые пройдут в следующем году, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. «Как правило, в американской политике компромат в СМИ против того или иного политика просачивается ближе к выборам. Я не исключаю, что это приведет к усилению накала борьбы в президентской кампании. История с Хантером создает не очень комфортную среду для Байдена. Полагаю, в ближайшем будущем должно последовать серьезное обвинение и против главы государства. То есть преследование сына — это только начало», – полагает эксперт.
При этом история с Хантером незначительно отразится на перспективах переизбрания Байдена, продолжает Гарбузов. «Американское общество чем-то похоже на наше: люди любят тех, кого больше бьют. Судебные обвинения в адрес Дональда Трампа обернулись ростом его рейтинга и популярности. Я не исключаю, что подобные обвинения против Байдена вызовут скорее сплочение демократического электората вокруг своего лидера. Исход выборов решат голоса неопределившихся, которых, по разным оценкам, в стране порядка 10%», – заключил эксперт.