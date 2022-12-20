Маск: Вашингтон платил Twitter за сокрытие данных о ноутбуке Хантера Байдена
Правительство США заплатило миллионы долларов Twitter за цензуру информации о ноутбуке сына президента страны Джо Байдена Хантера. Об этом сообщил владелец соцсети Илон Маск, прикрепив на своей странице очередную порцию внутренних документов компании, опубликованных публицистом Майклом Шелленбергером.
«Правительство заплатило Twitter миллионы долларов за цензуру публичной информации», – написал он.
Переданные журналистам внутренние документы Twitter показали, отметил Шелленбергер, что представители разведывательного сообщества США оказывали организованное давление на руководство соцсетей и медиа для дискредитации просочившейся в 2020 г. в СМИ информации о Хантере Бейдене. Так, в течение всего года ФБР и другие силовики призывали руководство Twitter опровергать сообщения на эту тему, требуя, чтобы в публичном пространстве произошедшее было охарактеризовано как «российская операция». Компания, в свою очередь, согласилась с ФБР в том, что данные на ноутбуке Хантера могли быть сфальсифицированы, и ограничивала возможность распространять информацию об этом скандале, а также помечала ссылки на публикации как небезопасные. При этом позже подлинность компрометирующих данных на Хантера Байдена была подтверждена.
Как отмечает The Daily Mail, неназванный сотрудник Twitter подсчитал, что отдел безопасности, контента и правоохранительных органов компании cобрал более $3,4 млн менее чем за два года от ФБР для «проектов, связанных с правоохранительными органами».
Маск официально стал владельцем Twitter 27 октября, стоимость сделки составила $44 млрд. В своем аккаунте Маск объяснил покупку социальной сети желанием создать площадку, «где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке, не прибегая к насилию». 22 ноября предприниматель сообщил, что число пользователей социальной сети достигло рекордного количества в 259,4 млн человек.