Маск: Вашингтон платил Twitter за сокрытие данных о ноутбуке Хантера Байдена

Переданные журналистам внутренние документы Twitter показали, отметил Шелленбергер, что представители разведывательного сообщества США оказывали организованное давление на руководство соцсетей и медиа для дискредитации просочившейся в 2020 г. в СМИ информации о Хантере Бейдене. Так, в течение всего года ФБР и другие силовики призывали руководство Twitter опровергать сообщения на эту тему, требуя, чтобы в публичном пространстве произошедшее было охарактеризовано как «российская операция». Компания, в свою очередь, согласилась с ФБР в том, что данные на ноутбуке Хантера могли быть сфальсифицированы, и ограничивала возможность распространять информацию об этом скандале, а также помечала ссылки на публикации как небезопасные. При этом позже подлинность компрометирующих данных на Хантера Байдена была подтверждена.