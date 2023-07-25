В США предложили инициировать процедуру импичмента в отношении Байдена
Спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти предложил инициировать процедуру импичмента в отношении действующего президента США Джо Байдена для дальнейшего расследования обвинений в коррупции, связанных с ним и его сыном Хантером, передает The Washington Post.
«Необходимо докопаться до истины, и единственный способ, как конгресс может это сделать, – инициировать процедуру импичмента, что даст республиканцам и демократам возможность получить всю информацию», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Ранее Politico писал, что Маккарти пообещал бывшему президенту США Дональду Трампу, который примет участие в президентских выборах в 2024 г., поддержать отмену существующих импичментов Трампа в знак поддержки его кандидатуры на выборах. Сам Маккарти это опроверг. К настоящему моменту он не выразил поддержку ни одному из кандидатов на пост президента от Республиканской партии.
Республиканцы подозревают Джо Байдена и его сына в причастности к коррупционным схемам на Украине. Соратники Трампа считали, что Хантер мог быть причастен к коррупционным схемам украинского нефтегазового холдинга Burisma, где Хантер был членом совета директоров. По версии сторонников Трампа, Джо Байден, занимавший при бывшем президенте США Бараке Обаме должность вице-президента, пытаясь помочь сыну, оказывал давление на украинские власти и добился отставки генпрокурора Виктора Шокина, ведущего расследование против владельца Burisma Николая Злочевского.
Сын действующего президента США уже фигурировал в скандалах, связанных с коррупцией. Ранее против Хантера были выдвинуты федеральные обвинения по итогам расследования прокурора Дэвида Вайса из штата Делавэр. Само расследование было начато еще в 2018 г. и касалось изначально потенциальных нарушений налогового и антиотмывочного законодательств в иностранных деловых операциях, главным образом в КНР. В офисе прокурора Вайса сообщили, что Хантер Байден получал налогооблагаемый доход в размере более $1,5 млн ежегодно в 2017–2018 гг. В итоге он заключил сделку со следствием, признавшись в неуплате налогов. Представители Республиканской партии эту сделку раскритиковали, назвав ее слишком мягкой.