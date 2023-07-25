В США предложили инициировать процедуру импичмента в отношении Байдена

Сын действующего президента США уже фигурировал в скандалах, связанных с коррупцией. Ранее против Хантера были выдвинуты федеральные обвинения по итогам расследования прокурора Дэвида Вайса из штата Делавэр. Само расследование было начато еще в 2018 г. и касалось изначально потенциальных нарушений налогового и антиотмывочного законодательств в иностранных деловых операциях, главным образом в КНР. В офисе прокурора Вайса сообщили, что Хантер Байден получал налогооблагаемый доход в размере более $1,5 млн ежегодно в 2017–2018 гг. В итоге он заключил сделку со следствием, признавшись в неуплате налогов. Представители Республиканской партии эту сделку раскритиковали, назвав ее слишком мягкой.