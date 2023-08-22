Трамп отказался от дебатов с однопартийцами

Дебаты претендентов на пост президента от республиканской партии 23 августа обойдутся без самого известного из них – Дональда Трампа. «Общественность знает, кто я такой, какое успешное у меня было президентство – с энергетической независимостью, прочными границами и сильными военными, с самым большим сокращением налогов, без инфляции, с сильнейшей экономикой в истории», – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. При этом его пресс-секретарь не уточнил, будет ли политик бойкотировать все дебаты или только те, которые состоятся на этой неделе.