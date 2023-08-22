Трамп отказался от дебатов с однопартийцами

Трамп отказался от дебатов с однопартийцамиОн считает свою популярность недостижимой для конкурентов-республиканцев
Дебаты претендентов на пост президента от республиканской партии 23 августа обойдутся без самого известного из них – Дональда Трампа. «Общественность знает, кто я такой, какое успешное у меня было президентство – с энергетической независимостью, прочными границами и сильными военными, с самым большим сокращением налогов, без инфляции, с сильнейшей экономикой в истории», – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. При этом его пресс-секретарь не уточнил, будет ли политик бойкотировать все дебаты или только те, которые состоятся на этой неделе.
Предварительные дебаты республиканцев – важный промежуточный этап на пути к праймериз (пройдут с февраля по июнь 2024 г.), предварительному голосованию, где определится кандидат от республиканский партии. Вместо дебатов, как передает газета The New York Times, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон взял интервью у Трампа, которое предположительно будет опубликовано 23 августа.