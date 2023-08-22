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Трамп отказался от дебатов с однопартийцами

Он считает свою популярность недостижимой для конкурентов-республиканцев
Нурлан Гасымов Елена Бочарова
По данным опросов, прямо сейчас большинство американцев не поддерживают ни Трампа, ни действующего президента Джо Байдена / АР

Дебаты претендентов на пост президента от республиканской партии 23 августа обойдутся без самого известного из них – Дональда Трампа. «Общественность знает, кто я такой, какое успешное у меня было президентство – с энергетической независимостью, прочными границами и сильными военными, с самым большим сокращением налогов, без инфляции, с сильнейшей экономикой в истории», – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. При этом его пресс-секретарь не уточнил, будет ли политик бойкотировать все дебаты или только те, которые состоятся на этой неделе.

Предварительные дебаты республиканцев – важный промежуточный этап на пути к праймериз (пройдут с февраля по июнь 2024 г.), предварительному голосованию, где определится кандидат от республиканский партии. Вместо дебатов, как передает газета The New York Times, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон взял интервью у Трампа, которое предположительно будет опубликовано 23 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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