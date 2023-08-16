Трампу предъявили четвертое обвинение из-за звонка в Джорджию с требованием «найти 11 780 голосов»

Большое жюри округа Фултон американского штата Джорджия выдвинуло обвинение экс-президенту США Дональду Трампу из-за попытки добиться пересмотра результатов выборов президента 2020 г. Среди других 18 обвиняемых его бывший адвокат Руди Джулиани, экс-глава аппарата Белого дома Марк Медоуз и бывший помощник генпрокурора Джеффри Кларк, передает CNN. Это четвертое уголовное обвинение за пять месяцев против Трампа, вновь вступившего в борьбу за пост главы государства. Предыдущие обвинения выдвинуты за действия при штурме Капитолия в 2021 г., за хранение дома секретных материалов и за фальсификацию финансовой документации при выплате гонорара за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс.