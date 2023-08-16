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Трампу предъявили четвертое обвинение из-за звонка в Джорджию с требованием «найти 11 780 голосов»

Прокурор штата увидела в действиях экс-президента рэкет и еще 12 преступлений
Владимир Кулагин Елена Бочарова
Среди самых ярких описаний незаконных действий Трампа его звонок госсекретарю штата Джорджия Брэду Раффенспергеру / АР

Большое жюри округа Фултон американского штата Джорджия выдвинуло обвинение экс-президенту США Дональду Трампу из-за попытки добиться пересмотра результатов выборов президента 2020 г. Среди других 18 обвиняемых его бывший адвокат Руди Джулиани, экс-глава аппарата Белого дома Марк Медоуз и бывший помощник генпрокурора Джеффри Кларк, передает CNN. Это четвертое уголовное обвинение за пять месяцев против Трампа, вновь вступившего в борьбу за пост главы государства. Предыдущие обвинения выдвинуты за действия при штурме Капитолия в 2021 г., за хранение дома секретных материалов и за фальсификацию финансовой документации при выплате гонорара за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс.

Новое обвинение насчитывает 13 пунктов. Так, лишь по центральному пункту – нарушение закона штата Джорджия «о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях» (RICO Act) – ему может грозить от 5 до 20 лет лишения свободы. Речь идет о 161 действии «преступной организации» по главе с Трампом (состоящей из группы лиц с общими интересами), которая с помощью рэкета пыталась удержать власть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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