Беспилотник влетел в многоквартирный дом в Курске
В Курске в ночь на воскресенье, 27 августа, беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом, пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«По предварительной информации, ночью в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом на ул. Карла Маркса. На некоторых этажах выбиты стекла», – написал он.
По данным губернатора, взрывная волна также повредила несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ, расположенном на этой же улице. Пожара не было, среди жителей пострадавших нет, уточнил Старовойт. Идет оценка нанесенного ущерба, власти обещают помочь в восстановлении имущества.
В ночь на 20 августа украинский дрон влетел в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске, после чего там произошел пожар. Губернатор области тогда сообщил, что пять человек получили ранения от осколков стекол.
Курская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования».