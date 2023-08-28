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Медведев: Россия производит больше оружия, чем нужно для спецоперации

Ведомости

Российский оборонно-промышленный комплекс производит сейчас больше оружия, чем требуется Вооруженным силам страны для проведения спецоперации, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Экс-президент обратил внимание на «мучительные подсчеты» Украиной российских запасов танков, ракет и снарядов, отметив при этом, что Киев получает все свои вооружения от «своих хозяев».

«Мы же себя обеспечиваем всеми видами вооружений сами. Причём сегодня уже в количестве, превышающем текущие потребности Вооружённых сил. Именно так сейчас действует наш ВПК», – написал он в своем Telegram-канале.

Российские оборонные предприятия работают в три смены и будут производить столько оружия, «сколько необходимо для эффективной защиты нашего Отечества», добавил Медведев.

В декабре прошлого года Медведев был назначен заместителем председателя Военно-промышленной комиссии (ВПК) – главного государственного органа по межведомственному согласованию гособоронзаказа в части разработки и закупок вооружений и военной техники, а также разработки перспективной военно-технической политики.

В июне президент России Владимир Путин говорил, что все задачи, поставленные перед оборонно-промышленным комплексом России, будут выполнены. В январе президент назвал работу ОПК одним из факторов победы в специальной военной операции.

В апреле 2023 г. глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что российские предприятия задействовали все возможные ресурсы для выполнения кратно выросшего гособоронзаказа. По его словам, выпуск приоритетной продукции удалось увеличить одновременно с ее совершенствованием на основе опыта спецоперации. 31 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ сообщил, что правительство приняло меры для кратного увеличения производства востребованных вооружений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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