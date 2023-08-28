Медведев: Россия производит больше оружия, чем нужно для спецоперации

В апреле 2023 г. глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что российские предприятия задействовали все возможные ресурсы для выполнения кратно выросшего гособоронзаказа. По его словам, выпуск приоритетной продукции удалось увеличить одновременно с ее совершенствованием на основе опыта спецоперации. 31 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ сообщил, что правительство приняло меры для кратного увеличения производства востребованных вооружений.