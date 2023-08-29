Минобороны сообщило о двух сбитых беспилотниках в Тульской области

В предыдущий раз Минобороны сообщало о падении беспилотника 26 марта. Тогда на него воздействовали системы РЭБ, обломки БПЛА упали в районе населенного пункта Киреевск. 19 апреля в комитете по региональной безопасности сообщили, что на территории Щекинского района был обнаружен упавший беспилотник без опознавательных знаков.