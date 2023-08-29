Минобороны сообщило о двух сбитых беспилотниках в Тульской области
Два беспилотника были сбиты утром 29 августа в Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотные летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Тульской области», – сказано в сообщении.
О пострадавших и разрушениях в ведомстве не сообщили. По состоянию на 07:10 мск правительство Тульской области и губернатор региона Алексей Дюмин эту информацию пока не комментировали.
В предыдущий раз Минобороны сообщало о падении беспилотника 26 марта. Тогда на него воздействовали системы РЭБ, обломки БПЛА упали в районе населенного пункта Киреевск. 19 апреля в комитете по региональной безопасности сообщили, что на территории Щекинского района был обнаружен упавший беспилотник без опознавательных знаков.