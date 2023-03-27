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Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника в Тульской области

Ведомости

Украина попыталась с помощью беспилотника Ту-141 «Стриж» нанести удар по Тульской области, летательный аппарат был выведен из строя российским комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Поле-21». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«26 марта киевским режимом была осуществлена попытка совершения атаки беспилотным летательным аппаратом типа «Стриж» (Ту-141) в ударном исполнении. <...> В частности, комплексом РЭБ «Поле-21» было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации», — говорится в сообщении.

Затем, добавили в ведомстве, аппарат потерял ориентацию и упал в районе Киреевска Тульской области. Уточняется, что на месте происшествия работают специалисты Минобороны России, МЧС России и правоохранительных органов.

В оборонном министерстве подчеркнули, что развернутая в Тульской области группировка российских средств противовоздушной обороны (ПВО) «обеспечивает надежное прикрытие с данного направления». Помимо «Поле-21», в регионе также развернуты зенитные ракетные комплексы «С-300» и «Панцирь-С1», отметили в ведомстве.

Взрыв в Киреевске произошел 26 марта. Как сообщали «РИА Новости» и ТАСС, причиной стало падение беспилотника с боеприпасом. В ЕДДС ТАСС уточнили, что взрыв произошел в черте города на улице Дорожников в 15:19 мск. По данным правительства региона, в результате происшествия пострадали три человека, им оказана медицинская помощь. Кроме того, частично пострадали 10 частных домов.

Власти заявили, что жители региона, лишившиеся жилья, получат сертификат на приобретение нового, другим будет компенсирован ремонт в размере до 1 млн руб. Пострадавшим выплатят по 100 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных