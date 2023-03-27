Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника в Тульской области

Взрыв в Киреевске произошел 26 марта. Как сообщали «РИА Новости» и ТАСС, причиной стало падение беспилотника с боеприпасом. В ЕДДС ТАСС уточнили, что взрыв произошел в черте города на улице Дорожников в 15:19 мск. По данным правительства региона, в результате происшествия пострадали три человека, им оказана медицинская помощь. Кроме того, частично пострадали 10 частных домов.