Возможной причиной взрыва под Тулой назвали падение беспилотника
Причиной взрыва в Тульской области стало, по предварительной информации, падение беспилотника с боеприпасом, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб.
«Предварительно произошло падение беспилотника с боеприпасом», – сказали агентству.
Как ранее сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС), в результате взрыва в Киреевске днем в воскресенье пострадали два человека. В ЕДДС ТАСС уточнили, что взрыв произошел в черте города на улице Дорожников в 15:19, его источник неизвестен, но «есть воронка». Два человека 2002 г. и 2006 г. рождения получили осколочные ранения. По данным ЕДДС, повреждения получили три многоквартирных дома и четыре хозяйственные постройки.
В комитете по региональной безопасности Тульской области также сообщили о пострадавших в результате взрыва в Киреевском районе. Там подтвердили, что жители получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь.
«На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. По поручению губернатора Алексея Дюмина в Киреевск выехали руководители правоохранительных органов, председатель комитета Тульской области по региональной безопасности для координации всех действий и выяснения обстоятельств происшествия», – говорится в сообщении.
Там добавили, что глава региона координирует «работу всех служб и дальнейшие действия». В комитете отметили, что угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.
Позднее ТАСС сообщил, что число пострадавших при взрыве выросло до трех человек.