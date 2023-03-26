Возможной причиной взрыва под Тулой назвали падение беспилотника

Как ранее сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС), в результате взрыва в Киреевске днем в воскресенье пострадали два человека. В ЕДДС ТАСС уточнили, что взрыв произошел в черте города на улице Дорожников в 15:19, его источник неизвестен, но «есть воронка». Два человека 2002 г. и 2006 г. рождения получили осколочные ранения. По данным ЕДДС, повреждения получили три многоквартирных дома и четыре хозяйственные постройки.