В результате взрыва в Тульской области пострадали два человека
В Киреевске Тульской области в результате взрыва пострадали два человека, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района (ЕДДС).
Как уточняет ТАСС, взрыв произошел в черте города на улице Дорожников в 15:19, его источник неизвестен, но «есть воронка». Два человека 2002 г. и 2006 г. рождения получили осколочные ранения, их не госпитализировали. По данным ЕДДС, повреждения получили три многоквартирных дома и четыре хозяйственные постройки. В службе добавили, что на месте происшествия работает комиссия.
В комитете по региональной безопасности Тульской области также сообщили о пострадавших в результате взрыва в Киреевском районе. Там подтвердили, что жители получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь.
«На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. По поручению губернатора Алексея Дюмина в Киреевск выехали руководители правоохранительных органов, председатель комитета Тульской области по региональной безопасности для координации всех действий и выяснения обстоятельств происшествия», – говорится в сообщении.
Там добавили, что глава региона координирует «работу всех служб и дальнейшие действия». В комитете отметили, что угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.