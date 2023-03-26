В результате взрыва в Тульской области пострадали два человека

Как уточняет ТАСС, взрыв произошел в черте города на улице Дорожников в 15:19, его источник неизвестен, но «есть воронка». Два человека 2002 г. и 2006 г. рождения получили осколочные ранения, их не госпитализировали. По данным ЕДДС, повреждения получили три многоквартирных дома и четыре хозяйственные постройки. В службе добавили, что на месте происшествия работает комиссия.