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В результате взрыва в Тульской области пострадали два человека

Ведомости

В Киреевске Тульской области в результате взрыва пострадали два человека, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района (ЕДДС).

Как уточняет ТАСС, взрыв произошел в черте города на улице Дорожников в 15:19, его источник неизвестен, но «есть воронка». Два человека 2002 г. и 2006 г. рождения получили осколочные ранения, их не госпитализировали. По данным ЕДДС, повреждения получили три многоквартирных дома и четыре хозяйственные постройки. В службе добавили, что на месте происшествия работает комиссия.

В комитете по региональной безопасности Тульской области также сообщили о пострадавших в результате взрыва в Киреевском районе. Там подтвердили, что жители получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь.

«На месте работают все оперативные службы, организовано оцепление. По поручению губернатора Алексея Дюмина в Киреевск выехали руководители правоохранительных органов, председатель комитета Тульской области по региональной безопасности для координации всех действий и выяснения обстоятельств происшествия», – говорится в сообщении.

Там добавили, что глава региона координирует «работу всех служб и дальнейшие действия». В комитете отметили, что угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных