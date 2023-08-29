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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Калуге

Ведомости

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте критической инфраструктуры в Калуге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Подготовкой теракта занимался сторонник украинского нацобъединения «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Как установила ФСБ, мужчина самостоятельно установил и поддерживал связь с представителями «Азова», по их заданию он планировал совершить теракт, а после этого – уехать на территорию Украины, где хотел принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ. 

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту приготовления к госизмене (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ), к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ), участия в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и прохождения обучения в целях терроризма (ст. 205.3 УК РФ). 

В ходе обысков сотрудники ФСБ обнаружили в тайнике компоненты и составные части самодельного взрывного устройства (СВУ), а в используемых средствах связи – инструкции по их изготовлению и переписку с украинским координатором. Задержанный признал вину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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