ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Калуге
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте критической инфраструктуры в Калуге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.
Подготовкой теракта занимался сторонник украинского нацобъединения «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Как установила ФСБ, мужчина самостоятельно установил и поддерживал связь с представителями «Азова», по их заданию он планировал совершить теракт, а после этого – уехать на территорию Украины, где хотел принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту приготовления к госизмене (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ), к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ), участия в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и прохождения обучения в целях терроризма (ст. 205.3 УК РФ).
В ходе обысков сотрудники ФСБ обнаружили в тайнике компоненты и составные части самодельного взрывного устройства (СВУ), а в используемых средствах связи – инструкции по их изготовлению и переписку с украинским координатором. Задержанный признал вину.