ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Калуге

Подготовкой теракта занимался сторонник украинского нацобъединения «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Как установила ФСБ, мужчина самостоятельно установил и поддерживал связь с представителями «Азова», по их заданию он планировал совершить теракт, а после этого – уехать на территорию Украины, где хотел принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ.