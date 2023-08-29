Путин не будет присутствовать на похоронах Пригожина
Присутствие президента России Владимира Путина на похоронах основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не предусмотрено. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Присутствие президента не предусматривается. Конкретно по похоронам мы информацией не располагаем. Все-таки решение на этот счет принимают родные и близкие. Здесь мы не можем что-либо говорить без них», – сказал он.
По информации портала 78.ru, похороны Пригожина могут пройти на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге во вторник, 29 августа. Однако официально дата, время и место похорон не разглашались.
Бизнес-джет Embraer-135 (EBM-135BJ), предположительно, с основателем ЧВК «Вагнер» на борту потерпел крушение в Тверской области 23 августа. По информации Росавиации, на борту самолета находились Пригожин, один из руководителей «Вагнера» Дмитрий Уткин и еще восемь человек, в том числе три члена экипажа. СКР возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
24 августа Путин выразил соболезнования семьям погибших. Президент назвал сотрудников ЧВК «людьми, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине», а Пригожина – талантливым человеком. По его словам, Пригожин вернулся из Африки 23 августа и провел несколько встреч с официальными лицами.