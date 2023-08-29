Путин не будет присутствовать на похоронах Пригожина

Бизнес-джет Embraer-135 (EBM-135BJ), предположительно, с основателем ЧВК «Вагнер» на борту потерпел крушение в Тверской области 23 августа. По информации Росавиации, на борту самолета находились Пригожин, один из руководителей «Вагнера» Дмитрий Уткин и еще восемь человек, в том числе три члена экипажа. СКР возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).