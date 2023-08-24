Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета Пригожина
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением бизнес-джета Embraer-135 (EBM-135BJ), на борту которого числился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и сотрудники группы «Вагнер». Об этом Путин сказал на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.
«Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия», – сказал он.
Путин подтвердил, что, по предварительным данным, на борту самолета находились сотрудники ЧВК «Вагнер». «Это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем», – сказал президент.
Говоря о Пригожине, Путин отметил, что был знаком с ним с начала 1990-х гг., и назвал его талантливым человеком. «Это был человек сложной судьбы. И ошибки у него были серьезные в жизни. И добивался он результатов нужных – и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен», – добавил Путин.
По словам главы государства, Пригожин вернулся из Африки 23 августа и провел несколько встреч с официальными лицами. С какими именно – Путин не уточнил.
Президент также подчеркнул, что предварительное расследование по факту произошедшего уже начато. «Оно [расследование] будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Здесь нет никаких сомнений. Посмотрим, что скажут следователи в ближайшее время», – заключил Путин.
23 августа бизнес-джет Embraer-135 (EBM-135BJ) потерпел крушение в Тверской области возле поселка Куженкино. К 20:00 мск крушение самолета подтвердило МЧС России. В министерстве уточнили, что самолет следовал по маршруту Москва – Санкт-Петербург, на борту находились 10 человек – семь пассажиров и три члена экипажа. По предварительной информации, все они погибли.
К 23:00 мск Росавиация опубликовала список пассажиров, находившихся на борту бизнес-джета. Среди них числился Пригожин, а также его соратник и один из руководителей «Вагнера» Дмитрий Уткин. В ведомстве подчеркнули, что полет выполнялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.
По факту крушения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).