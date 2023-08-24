Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета Пригожина

Говоря о Пригожине, Путин отметил, что был знаком с ним с начала 1990-х гг., и назвал его талантливым человеком. «Это был человек сложной судьбы. И ошибки у него были серьезные в жизни. И добивался он результатов нужных – и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен», – добавил Путин.