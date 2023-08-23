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Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося в Тверской области джета

Ведомости

Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося неподалеку от села Куженкино Тверской области частного самолета Embraer Legacy.

Со ссылкой на данные авиакомпании Росавиация уточняет, что помимо Пригожина на борту самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) находился также соратник и один из руководителей «Вагнера» Дмитрий Уткин.

«Выполнение полета самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке», – говорится в сообщении Росавиации.

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Сообщения о крушении самолета появились в Telegram-каналах со ссылкой на очевидцев начали повляться около 19:25-19:30 мск. К 20:00 мск крушение самолета подтвердило МЧС России. В министерстве уточнили, что самолет следовал по маршруту Москва – Санкт-Петербург, на борту находились 10 человек – семь пассажиров и три члена экипажа. По предварительным данным, все они погибли.

О том, что бизнес-джет принадлежал Пригожину, первой со ссылкой на источники сообщила медиаменеджер Ксения Собчак. Позже Росавиация подтвердила, что основатель «Вагнера» числился в списке пассажиров. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщало, что обнаружены тела восьми погибших.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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