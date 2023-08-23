Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося в Тверской области джета

Сообщения о крушении самолета появились в Telegram-каналах со ссылкой на очевидцев начали повляться около 19:25-19:30 мск. К 20:00 мск крушение самолета подтвердило МЧС России. В министерстве уточнили, что самолет следовал по маршруту Москва – Санкт-Петербург, на борту находились 10 человек – семь пассажиров и три члена экипажа. По предварительным данным, все они погибли.