Крушение бизнес-джета в Тверской области. Что известно

Журналистка и медиаменеджер Ксения Собчак вскоре после первых сообщений о крушении самолета заявила со ссылкой на источники, что джет принадлежал основателю ЧВК Евгению Пригожину. При этом она подчеркнула, что нет информации о том, находился ли он в самолете. Менее чем через двадцать минут Росавиация сообщила ТАСС, что Пригожин значился в числе пассажиров.