Крушение бизнес-джета в Тверской области. Что известно

Крушение бизнес-джета в Тверской области. Что известноПо данным Росавиации, в числе пассажиров был глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин
Неподалеку от села Куженкино Тверской области разбился частный самолет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту бизнес-джета, предположительно, находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Первые сообщения о крушении вместе с видео, снятыми очевидцами, стали появляться в Telegram-каналах около 19:25-19:30 по мск. Спустя чуть более 20 минут факт катастрофы подтвердило МЧС России в своем Telegram-канале, заявив, что разбился бизнес-джет Embraer Legacy, совершавший рейс Москва – Санкт-Петербург.
«На борту находились десять человек, из них три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли», – прокомментировало случившееся ведомство, добавив, что поисковые работы ведутся.
Пресс-служба администрации Тверской области подтвердила гибель «гражданского воздушного судна», добавив, что ситуацию взял на контроль губернатор области Игорь Руденя. Устанавливаются детали происшествия, количество погибших в результате крушения гражданского судна уточняется, добавили там.
Журналистка и медиаменеджер Ксения Собчак вскоре после первых сообщений о крушении самолета заявила со ссылкой на источники, что джет принадлежал основателю ЧВК Евгению Пригожину. При этом она подчеркнула, что нет информации о том, находился ли он в самолете. Менее чем через двадцать минут Росавиация сообщила ТАСС, что Пригожин значился в числе пассажиров.
«Начато расследование катастрофы самолета Embraer, произошедшее сегодня вечером в Тверской области. Согласно списку пассажиров, среди них значится имя и фамилия Евгения Пригожина», – рассказали в ведомстве.
Позднее в экстренных службах сообщили «РИА Новости», что на месте крушения обнаружены тела восьми погибших.
Следственный комитет (СК) России в свою очередь объявил о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
«На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы», – рассказали в СК.
Два месяца назад, в ночь на 24 июня Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа в России. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин принял решение остановить движение на столицу и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию».
Позднее в июле подразделения «Вагнера» прибыли в Белоруссию, а силы специальных операций ВС республики провели с ними учения. В едином госреестре юрлиц и предпринимателей Белоруссии появилась запись об ООО «Группа Вагнер», оказывающей образовательные услуги.