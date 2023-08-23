Газета
Общество

Крушение бизнес-джета в Тверской области. Что известно

По данным Росавиации, в числе пассажиров был глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин
Денис Куренев
Елена Копылова / РИА Новости

Неподалеку от села Куженкино Тверской области разбился частный самолет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту бизнес-джета, предположительно, находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Первые сообщения о крушении вместе с видео, снятыми очевидцами, стали появляться в Telegram-каналах около 19:25-19:30 по мск. Спустя чуть более 20 минут факт катастрофы подтвердило МЧС России в своем Telegram-канале, заявив, что разбился бизнес-джет Embraer Legacy, совершавший рейс Москва – Санкт-Петербург.

«На борту находились десять человек, из них три члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли», – прокомментировало случившееся ведомство, добавив, что поисковые работы ведутся.

По информации Telegram-каналов «112» и Mash, разбился джет Legacy 600, производство которого бразильская Embraer начала в 2001 г. «База» сообщает о Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795, который пропал с радаров во время набора высоты.

Пресс-служба администрации Тверской области подтвердила гибель «гражданского воздушного судна», добавив, что ситуацию взял на контроль губернатор области Игорь Руденя. Устанавливаются детали происшествия, количество погибших в результате крушения гражданского судна уточняется, добавили там.

Журналистка и медиаменеджер Ксения Собчак вскоре после первых сообщений о крушении самолета заявила со ссылкой на источники, что джет принадлежал основателю ЧВК Евгению Пригожину. При этом она подчеркнула, что нет информации о том, находился ли он в самолете. Менее чем через двадцать минут Росавиация сообщила ТАСС, что Пригожин значился в числе пассажиров.

«Начато расследование катастрофы самолета Embraer, произошедшее сегодня вечером в Тверской области. Согласно списку пассажиров, среди них значится имя и фамилия Евгения Пригожина», – рассказали в ведомстве.

Позднее в экстренных службах сообщили «РИА Новости», что на месте крушения обнаружены тела восьми погибших.

Следственный комитет (СК) России в свою очередь объявил о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

«На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы», – рассказали в СК.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Два месяца назад, в ночь на 24 июня Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа в России. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин принял решение остановить движение на столицу и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию».

В конце июня Лукашенко сначала сообщал о прибытии Пригожина в республику, но в начале июля рассказал, что на территории страны его нет.

Позднее в июле подразделения «Вагнера» прибыли в Белоруссию, а силы специальных операций ВС республики провели с ними учения. В едином госреестре юрлиц и предпринимателей Белоруссии появилась запись об ООО «Группа Вагнер», оказывающей образовательные услуги.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных