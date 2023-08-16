ЧВК «Вагнер» зарегистрировали в Белоруссии как образовательную организацию

11 июля Минобороны Белоруссии сообщило о намерении обменяться опытом с подразделениями ЧВК «Вагнер» после их прибытия в республику. Позднее в том же месяце подразделения сил специальных операций ВС Белоруссии и бойцы ЧВК «Вагнер» провели совместные участия. Белорусский президент Александр Лукашенко отмечал, что республике необходимо создать контрактную армию, в которую войдут опытные бойцы. Он также отметил, что хочет, чтобы бойцы ЧВК остались в ВС Белоруссии.