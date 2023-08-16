Газета
Политика

ЧВК «Вагнер» зарегистрировали в Белоруссии как образовательную организацию

Ведомости

В едином госреестре юрлиц и предпринимателей Белоруссии появилась запись об ООО «Группа Вагнер», оказывающей образовательные услуги.

По данным реестра, код вида деятельности «Группы Вагнер» – 85590 (прочие виды образования). К этому подклассу относятся, в частности, курсы повышения профессиональной квалификации, курсы выживания, языковые и компьютерные курсы, а также «образование, которое не может быть классифицировано по уровням образования». Организации среднего и высшего образования в эту категорию не входят.

«Группа Вагнер» была зарегистрирована Осиповичским райисполкомом 4 августа в деревне Цель Могилевской области на востоке Белоруссии.

Договоренности о том, что бойцы ЧВК и основатель «Вагнера» Евгений Пригожин будут работать в Белоруссии, были достигнуты вечером 24 июня после того, как ЧВК предприняла попытку вооруженного мятежа в России.

Ранее по теме: Польша разместит на границе аэростаты с радарами

11 июля Минобороны Белоруссии сообщило о намерении обменяться опытом с подразделениями ЧВК «Вагнер» после их прибытия в республику. Позднее в том же месяце подразделения сил специальных операций ВС Белоруссии и бойцы ЧВК «Вагнер» провели совместные участия. Белорусский президент Александр Лукашенко отмечал, что республике необходимо создать контрактную армию, в которую войдут опытные бойцы. Он также отметил, что хочет, чтобы бойцы ЧВК остались в ВС Белоруссии. 

5 августа Варшава обвинила бойцов ЧВК «Вагнер» в попытке проникнуть на территорию Польши. Замглавы польского МИДа Павел Яблонский сообщал, что Польша направляет все больше войск к границе и рассматривает любые шаги, которые будут необходимы для защиты территории, включая полное закрытие границы. 10 августа стало известно, что Польша направит 10 000 военных на границу с Белоруссией.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных