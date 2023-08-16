ЧВК «Вагнер» зарегистрировали в Белоруссии как образовательную организацию
В едином госреестре юрлиц и предпринимателей Белоруссии появилась запись об ООО «Группа Вагнер», оказывающей образовательные услуги.
По данным реестра, код вида деятельности «Группы Вагнер» – 85590 (прочие виды образования). К этому подклассу относятся, в частности, курсы повышения профессиональной квалификации, курсы выживания, языковые и компьютерные курсы, а также «образование, которое не может быть классифицировано по уровням образования». Организации среднего и высшего образования в эту категорию не входят.
«Группа Вагнер» была зарегистрирована Осиповичским райисполкомом 4 августа в деревне Цель Могилевской области на востоке Белоруссии.
Договоренности о том, что бойцы ЧВК и основатель «Вагнера» Евгений Пригожин будут работать в Белоруссии, были достигнуты вечером 24 июня после того, как ЧВК предприняла попытку вооруженного мятежа в России.
11 июля Минобороны Белоруссии сообщило о намерении обменяться опытом с подразделениями ЧВК «Вагнер» после их прибытия в республику. Позднее в том же месяце подразделения сил специальных операций ВС Белоруссии и бойцы ЧВК «Вагнер» провели совместные участия. Белорусский президент Александр Лукашенко отмечал, что республике необходимо создать контрактную армию, в которую войдут опытные бойцы. Он также отметил, что хочет, чтобы бойцы ЧВК остались в ВС Белоруссии.
5 августа Варшава обвинила бойцов ЧВК «Вагнер» в попытке проникнуть на территорию Польши. Замглавы польского МИДа Павел Яблонский сообщал, что Польша направляет все больше войск к границе и рассматривает любые шаги, которые будут необходимы для защиты территории, включая полное закрытие границы. 10 августа стало известно, что Польша направит 10 000 военных на границу с Белоруссией.