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Политика

Польша разместит на границе аэростаты с радарами

Ведомости

Министерство национальной обороны Польши определило потенциальные места размещения аэростатов проекта Barbara, которые способны обнаруживать низколетящие цели с больших расстояний. До четырех аэростатов установят на восточной и северо-восточной границах государства, сообщил портал Polon.pl со ссылкой на минобороны Польши.

Аэростаты, находясь на «привязи» на высоте нескольких километров, могут обнаруживать цели с малой радиолокационной сигнатурой, например, вертолеты или небольшие самолеты, с расстояния более 300 км. 

Радар, установленный на поверхности Земли, имеет ограниченную возможность обнаружения целей, летящих на малых высотах. Для решения этой проблемы устройства для обнаружения маломерных целей устанавливают на высоких мачтах. Однако это решает проблему лишь частично. Наиболее оптимальными являются радары, установленные на высоте – на самолетах или вертолетах. Однако эти решения довольно дорогие. Чтобы снизить затраты и в то же время сделать радиолокационное наблюдение непрерывным, было решено использовать аэростаты – большие воздушные шары, наполненные, например, гелием, которые могут подниматься на высоту более 4000 м. Их держат «на привязи» специальными тросами и оттяжками. В соответствующих условиях эти радары также могут использоваться для обнаружения кораблей и наземных целей, а в будущем – для обнаружения радиоактивных загрязнений

Первые конструкции должны быть построены в течение 14 месяцев с момента подписания контракта и выйти на начальную оперативную готовность до 2025 г.

Вечером 1 августа в министерстве национальной обороны Польши заявили, что два белорусских вертолета во время учений вблизи деревни Беловежа нарушили воздушное пространство страны. В Минобороны Белоруссии назвали эти обвинения необоснованными.

Ранее по теме: Минобороны Польши заявило о пересечении границы белорусскими вертолетами

5 августа Варшава обвинила бойцов ЧВК «Вагнер» в попытке проникнуть на территорию Польши. Замглавы польского МИДа Павел Яблонский также добавил, что Польша направляет все больше войск к границе и рассматривает любые шаги, которые будут необходимы для защиты территории, включая полное закрытие границы.

10 августа стало известно, что Польша направит 10 000 военных на границу с Белоруссией. Белорусский президент Александр Лукашенко 11 августа заявил о необходимости поддерживать отношения со странами ЕС, поручив кабмину предложить план добрососедства и мира в том числе и Польше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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