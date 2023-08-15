Польша разместит на границе аэростаты с радарами

Радар, установленный на поверхности Земли, имеет ограниченную возможность обнаружения целей, летящих на малых высотах. Для решения этой проблемы устройства для обнаружения маломерных целей устанавливают на высоких мачтах. Однако это решает проблему лишь частично. Наиболее оптимальными являются радары, установленные на высоте – на самолетах или вертолетах. Однако эти решения довольно дорогие. Чтобы снизить затраты и в то же время сделать радиолокационное наблюдение непрерывным, было решено использовать аэростаты – большие воздушные шары, наполненные, например, гелием, которые могут подниматься на высоту более 4000 м. Их держат «на привязи» специальными тросами и оттяжками. В соответствующих условиях эти радары также могут использоваться для обнаружения кораблей и наземных целей, а в будущем – для обнаружения радиоактивных загрязнений