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Лукашенко: нельзя терять отношения со странами Евросоюза

Ведомости

Белоруссии необходимо сохранить отношения со странами Евросоюза, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Сейчас мы живем прежде всего за счет Востока – сотрудничаем с Россией, Китаем. Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи – Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя», – приводит его слова «БелТА».

Минск готов к развитию отношений с западными странами с учетом собственных интересов, подчеркнул Лукашенко, добавив, что поручил кабмину предложить план добрососедства и мира в том числе и Польше.

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«Мы соседи, а соседей не выбирают, они от Бога. Но у них 15 октября парламентские выборы, и, конечно, им надо сейчас нагнетать, нагнетать обстановку для того, чтобы показать, что они правильно вооружали и перевооружали страну», – считает Лукашенко.

В начале августа Евросоюз расширил в отношении Белоруссии санкции за обход рестрикций против России. Так, были запрещены поставки в республику продукции, которая способствует «военно-техническому совершенствованию» страны, включая огнестрельное оружие и боеприпасы, товары и технологии для использования в авиации и космической отрасли.

Ранее Варшава объявила о планах разместить 10 000 военных на границе с Белоруссией. Вечером 1 августа в минобороны Польши заявили, что два белорусских вертолета во время учений вблизи деревни Беловежа нарушили воздушное пространство страны. Минск назвал эти обвинения надуманными. 5 августа Варшава обвинила бойцов ЧВК «Вагнер» в попытке проникнуть на территорию Польши.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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