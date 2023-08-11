Лукашенко: нельзя терять отношения со странами Евросоюза
Белоруссии необходимо сохранить отношения со странами Евросоюза, заявил президент республики Александр Лукашенко.
«Сейчас мы живем прежде всего за счет Востока – сотрудничаем с Россией, Китаем. Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи – Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя», – приводит его слова «БелТА».
Минск готов к развитию отношений с западными странами с учетом собственных интересов, подчеркнул Лукашенко, добавив, что поручил кабмину предложить план добрососедства и мира в том числе и Польше.
«Мы соседи, а соседей не выбирают, они от Бога. Но у них 15 октября парламентские выборы, и, конечно, им надо сейчас нагнетать, нагнетать обстановку для того, чтобы показать, что они правильно вооружали и перевооружали страну», – считает Лукашенко.
В начале августа Евросоюз расширил в отношении Белоруссии санкции за обход рестрикций против России. Так, были запрещены поставки в республику продукции, которая способствует «военно-техническому совершенствованию» страны, включая огнестрельное оружие и боеприпасы, товары и технологии для использования в авиации и космической отрасли.
Ранее Варшава объявила о планах разместить 10 000 военных на границе с Белоруссией. Вечером 1 августа в минобороны Польши заявили, что два белорусских вертолета во время учений вблизи деревни Беловежа нарушили воздушное пространство страны. Минск назвал эти обвинения надуманными. 5 августа Варшава обвинила бойцов ЧВК «Вагнер» в попытке проникнуть на территорию Польши.