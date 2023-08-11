Лукашенко: нельзя терять отношения со странами Евросоюза

«Мы соседи, а соседей не выбирают, они от Бога. Но у них 15 октября парламентские выборы, и, конечно, им надо сейчас нагнетать, нагнетать обстановку для того, чтобы показать, что они правильно вооружали и перевооружали страну», – считает Лукашенко.