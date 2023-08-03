ЕС расширил санкции на Белоруссию за обход ограничений против России
Евросоюз расширил в отношении Белоруссии санкции за обход рестрикций против России, следует из заявления Европейской комиссии (ЕК).
Запрет вводится на поставки в республику продукции, которая способствует «военно-техническому совершенствованию» страны. «Совет также вводит дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли», – говорится в сообщении.
В ЕС в конце июня объявили о создании поэтапного механизма ограничений против «третьих стран», которые помогают РФ обходить рестрикции в отношении ряда технологий и товаров, в том числе двойного назначения.
Согласно опубликованному 23 июня документу, такие запреты будут вводиться, если не подействовали ограничения против отдельных лиц, а сотрудничество с «третьей страной» не дает «ожидаемых результатов». Если обход санкций продолжит иметь «существенный и системный характер», Брюссель в качестве «исключительных, крайних мер» намерен вводить вторичные ограничения против целых юрисдикций.
В марте 2022 г., после начала боевых действий на Украине и введения санкций против России, правительство легализовало параллельный импорт. Он предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. В список продукции для ввоза по параллельному импорту входят товары производителей электроники (Apple, Samsung, Intel, Asus и др.), автомобилей (Porsche, Jaguar, Rolls-Royce и др.), редкоземельных металлов, спортинвентаря и др.