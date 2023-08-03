ЕС расширил санкции на Белоруссию за обход ограничений против России

В марте 2022 г., после начала боевых действий на Украине и введения санкций против России, правительство легализовало параллельный импорт. Он предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. В список продукции для ввоза по параллельному импорту входят товары производителей электроники (Apple, Samsung, Intel, Asus и др.), автомобилей (Porsche, Jaguar, Rolls-Royce и др.), редкоземельных металлов, спортинвентаря и др.