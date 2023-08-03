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ЕС расширил санкции на Белоруссию за обход ограничений против России

Ведомости

Евросоюз расширил в отношении Белоруссии санкции за обход рестрикций против России, следует из заявления Европейской комиссии (ЕК).

Запрет вводится на поставки в республику продукции, которая способствует «военно-техническому совершенствованию» страны. «Совет также вводит дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли», – говорится в сообщении.

В ЕС в конце июня объявили о создании поэтапного механизма ограничений против «третьих стран», которые помогают РФ обходить рестрикции в отношении ряда технологий и товаров, в том числе двойного назначения. 

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Согласно опубликованному 23 июня документу, такие запреты будут вводиться, если не подействовали ограничения против отдельных лиц, а сотрудничество с «третьей страной» не дает «ожидаемых результатов». Если обход санкций продолжит иметь «существенный и системный характер», Брюссель в качестве «исключительных, крайних мер» намерен вводить вторичные ограничения против целых юрисдикций.

В марте 2022 г., после начала боевых действий на Украине и введения санкций против России, правительство легализовало параллельный импорт. Он предполагает ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. В список продукции для ввоза по параллельному импорту входят товары производителей электроники (Apple, Samsung, Intel, Asus и др.), автомобилей (Porsche, Jaguar, Rolls-Royce и др.), редкоземельных металлов, спортинвентаря и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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