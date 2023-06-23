ЕС впервые вводит наказания для третьих стран за помощь России в обходе санкций

В ЕС это первая такая история, когда кто-то из государств подвергается новым рискам в связи с транзитом товаров в Россию, но на самом деле Брюссель уже присоединялся к похожим режимам в рамках ООН против КНДР и Ирана, напоминает партнер BGP Litigation, эксперт в области международного права Сергей Гландин. Наказание «третьих стран», помогающих Сирии и Ирану, уже предусматривает законодательство Великобритании и США, продолжает юрист. «То, что сейчас мы имеем в случае ЕС, – это как минимум угроза навешивания “токсичного” ярлыка на ряд стран СНГ и ЕАЭС, что может ограничить сотрудничество с ними уже других мировых игроков», – считает Гландин.