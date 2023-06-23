ЕС впервые вводит наказания для третьих стран за помощь России в обходе санкций

ЕС впервые вводит наказания для третьих стран за помощь России в обходе санкцийВ эти государства могут закрыть поставки запрещенных к ввозу в Россию товаров
Европейский союз в рамках 11-го пакета антироссийских санкций 23 июня сообщил о создании поэтапного механизма ограничений против «третьих стран», которые якобы помогают России обходить рестрикции в отношении ряда технологий и товаров, в том числе двойного назначения. Такие запреты будут вводиться, если не подействовали ограничения против отдельных лиц, а сотрудничество с «третьей страной» не дает «ожидаемых результатов». Если обход санкций продолжит иметь «существенный и системный характер», Брюссель намерен впервые в своей санкционной практике вводить вторичные ограничения против целых юрисдикций – «исключительные, крайние меры», следует из сообщения на сайте Европейского совета.
В документе, опубликованном в журнале ЕС днем 23 июня, обобщенно уточняется пошаговая процедура перехода к вторичным санкциям против «третьих стран». Сначала Брюссель должен принимать меры в отношении «операторов третьих стран», содействующих обходу санкций, – в частности, они будут добавляться в регулярно обновляемый санкционный список в Приложение IV постановления Совета ЕС № 833/2014, «в том числе на основе информации и предложений, полученных от государств-членов». После этого ЕС «возобновит конструктивный диалог с соответствующей третьей страной с целью обеспечения принятия мер по исправлению положения, чтобы удержать других операторов от аналогичного поведения».
Затем Европейский совет (высший политический орган ЕС, состоящий из глав государств и правительств членов союза. – Прим. «Ведомостей») информируется об итогах взаимодействий с «третьей страной». Если они признаны неудовлетворительными, «союз должен иметь возможность принять дальнейшие меры». «В качестве крайней меры целесообразно ввести возможность ограничения продажи, поставки, передачи или экспорта чувствительных товаров и технологий двойного назначения или товаров и технологий, способствующих укреплению военного, технологического или промышленного потенциала России или к развитию сектора обороны и безопасности России», – говорится в документе.
Отмечается, что решения о включении «третьей страны» и целевых товаров или технологий в сферу действия этой меры «должны приниматься советом единогласно». «Прежде чем совету будет представлено предложение о принятии этих крайних мер, верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности и Еврокомиссия проинформируют совет о технических деталях, о предпринятых информационных мероприятиях и о мерах принуждения», – отмечается в документе.
Меры «принуждения» могут быть приняты, если ЕК сочтет, что предыдущие точечные санкции против лиц из этой юрисдикции, согласно данным о торговле с этими странами, а также взаимодействие с этой страной «были неэффективными». Тем не менее ЕС предполагает до последнего давать шанс «третьей стране» устранить нарушения и рассматривать предлагаемые их правительствами варианты исправления ситуации.
Еще в середине февраля 2023 г. в исследовании Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) говорилось, что быстро растущие торговые потоки из постсоветских стран, в частности входящих в ЕАЭС, в Россию свидетельствуют об уклонении от антироссийских санкций. О том, что ЕС разработал механизм наказаний против «третьих стран», помогающих России в обходе ограничений, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники в середине мая.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать 23 июня журналистам возможные последствия вступившего в силу 11-го пакета санкций ЕС. МИД России заявил, что европейские ограничения являются продолжением «попытки оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры» и назвал действия Брюсселя «нелегитимными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН».
В ответ Москва применила ряд персональных санкций. Как пояснил МИД 23 июня, запрещен въезд на российскую территорию ряду представителей силовых ведомств, коммерческих и государственных организаций ЕС, причастных к поставкам военной техники, снаряжения армии Украины, обучению ее военнослужащих, предоставлению разведданных, логистики и т. д. Также запрещен въезд «ответственных за введение санкций» против России и «пытающихся подорвать отношения России с другими государствами», сообщил МИД.
В ЕС это первая такая история, когда кто-то из государств подвергается новым рискам в связи с транзитом товаров в Россию, но на самом деле Брюссель уже присоединялся к похожим режимам в рамках ООН против КНДР и Ирана, напоминает партнер BGP Litigation, эксперт в области международного права Сергей Гландин. Наказание «третьих стран», помогающих Сирии и Ирану, уже предусматривает законодательство Великобритании и США, продолжает юрист. «То, что сейчас мы имеем в случае ЕС, – это как минимум угроза навешивания “токсичного” ярлыка на ряд стран СНГ и ЕАЭС, что может ограничить сотрудничество с ними уже других мировых игроков», – считает Гландин.
Он отмечает, что такая идея обдумывалась европейской бюрократией давно, но коллегиальный принцип принятия решений в ЕС тормозил согласование подобного механизма, так как ряд стран союза в нем не заинтересован. Теоретически подобные меры в отношении конкретных «третьих стран» также будут приниматься максимально долго, полагает Гландин. «В целом Брюссель пока создал лишь механизм. Там нет стран. Это такой намек – прекращайте не нравящиеся нам практики», – говорит юрист.
Евросоюз вступил на уже опробованный «американский» путь вторичных экспортных санкций против целых юрисдикций, к каким относится, например, «закон Цезаря» против Сирии, говорит доктор юридических наук, эксперт в области международного экономического права Алексей Исполинов. То, что этот механизм вводится, является признанием неэффективности ранее вводившихся экспортных ограничений, полагает юрист.
Тенденция применения санкций последних 20-25 лет – уход от наказания стран за помощь подсанкционным юрисдикциям к наказанию отдельных лиц, отмечает директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. По его словам, это давало европейцам более гибкие возможности – наказывать конкретных виновников обхода и при этом не портить политические отношения с данными странами. Альтернативные механизмы наказания целой юрисдикции в западной практике все же имелись, например, ими пользовались американцы, увязывавшие помощь в обходе санкций с приостановкой военной и финансовой помощи конкретной стране. Но европейцы, имея здесь гораздо более слабый рычаг, были вынуждены прибегнуть к угрозе ужесточения экспортного контроля против отдельных юрисдикций, заключает Тимофеев.
«Ведомости» направили запросы в экономические и торговые министерства Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Грузии.