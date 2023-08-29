Песков: Запад отдает себе отчет в опасности вовлеченности в украинский конфликт

«Мы понимаем, что страны Запада отдают себе отчет в опасности этого и отдают себе отчет в том, что неизбежны издержки от такой вовлеченности. Поэтому здесь сейчас идет столкновение этих точек зрения, мы очень внимательно за этим наблюдаем», – сказал он.