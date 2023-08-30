Губернатор Псковской области сообщил об устранении последствий атаки дронов
Последствия ночной атаки беспилотников на псковский аэропорт устранены. Об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников в видеообращении в своем Telegram-канале.
«Аэропорт был атакован беспилотниками. Последствия атаки устранены. Жертв и пострадавших нет. Все возгорания локализованы», – сказал он.
Ведерников уточнил, что ущерб от атаки оценивается. Он подчеркнул, что гражданская инфраструктура не пострадала.
Губернатор отметил, что аэропорт будет закрыт «до окончания следственных и иных необходимых мероприятий». По его словам, предварительно взлетно-посадочная полоса осталась «в нормативном состоянии». Ведерников выразил надежду, что аэропорт возобновит работу уже 31 августа.
Он подчеркнул, что власти не планируют вводить дополнительные ограничения ни в регионе, ни в Пскове. Ведерников также поблагодарил жителей города «за самообладание и спокойствие». По его словам, в Пскове даже не было признаков паники на фоне атаки беспилотников.
В ночь на 30 августа ряд регионов России подверглись массовой атаке украинских беспилотников. В частности, дроны были уничтожены в Московской, Орловской, Калужской, Брянской и Рязанской областях, а также в Псковской области и в Крыму. В Псковской области атаке беспилотников подвергся аэропорт. В результате атаки никто не пострадал, однако были повреждены самолеты Ил-76. Позже Росавиация сообщила об отмене всех рейсов в аэропорту 30 августа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину было доложено о ночной атаке беспилотников на регионы. При этом представитель Кремля не стал делать предположения о том, с территории какой страны могли быть направлены беспилотники, атаковавшие Псковскую область. Он подчеркнул, что спецоперация будет продолжена, «чтобы искоренить подобные угрозы» для России.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала массовую атаку беспилотников «абсолютной тупиковостью», в которой находится Киев. По ее словам, последние инциденты говорят об отсутствии перспективы развития у руководства Украины.