Губернатор Псковской области сообщил об устранении последствий атаки дронов

В ночь на 30 августа ряд регионов России подверглись массовой атаке украинских беспилотников. В частности, дроны были уничтожены в Московской, Орловской, Калужской, Брянской и Рязанской областях, а также в Псковской области и в Крыму. В Псковской области атаке беспилотников подвергся аэропорт. В результате атаки никто не пострадал, однако были повреждены самолеты Ил-76. Позже Росавиация сообщила об отмене всех рейсов в аэропорту 30 августа.