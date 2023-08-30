Атаки беспилотников на российские регионы. Главное

Атаки беспилотников на российские регионы. ГлавноеДроны сбили в пяти регионах Центральной России, Псковской области и Крыму
В ночь на 30 августа Киев при помощи беспилотников совершил массовую атаку на пять регионов Центральной России, Псковскую область и Севастополь. Об отражении атак в течение ночи отчитывались Минобороны РФ, а также региональные власти.
В частности, ведомство сообщило о пресечении попытки террористической атаки Киева в Орловской, Брянской, Калужской, Московской и Рязанской областях. Кроме того, по данным Минобороны, примерно в полночь 30 августа российские самолеты уничтожили четыре быстроходных катера с десантными группами ВСУ численностью до 50 человек.
Также о ночной атаке на Псковский аэропорт сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. По его словам, атаку беспилотников отражает Минобороны. В результате обошлось без жертв, однако все рейсы, запланированные на 30 августа, были отменены «до выяснения характера возможного повреждения ВПП», уточнил Ведерников. По предварительным оценкам, серьезных повреждений нет.
ГУ МЧС по Псковской области сообщило о возгорании воздушных судов военно-транспортной авиации Ил-76. К тушению огня привлечены 21 единица техники и 65 человек.
Мэр Москвы Сергей Собянин также отметил, что ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. По его словам, один из дронов направлялся к Москве, он был уничтожен ПВО в Рузском районе. Собянин добавил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
На фоне массовой атаки были закрыты на прием и вылет аэропорты «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево», сообщил ТАСС со ссылкой на авиационные службы. По данным Росавиации, 11 рейсов были перенаправлены на запасные аэропорты. Там уточнили, что после снятия ограничений пассажиры будут доставлены в аэропорты назначения. По состоянию на 7 мск столичные аэропорты работали в штатном режиме.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков уточнил, что над регионом были сбиты два беспилотника. Данных о пострадавших и повреждениях нет, добавил он.
По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, в регионе уничтожили три дрона. Обошлось также без пострадавших, информация о разрушениях не приводится. Позже он сообщил еще об одном сбитом дроне над Брянском. В результате частично повреждены крыша и остекление административного здания, произошло возгорание.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в небе над регионом был уничтожен один беспилотник. Местные жители и инфраструктура не пострадали. По словам Шапши, другой дрон попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов в Дзержинском районе. Произошло возгорание, которое оперативно потушили. Обошлось без пострадавших.
В ту же ночь атакам беспилотников с моря подвергся Севастополь, заявил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, силы ППДО работали в районе Севастопольской бухты. К 04:16 мск он уточнил, что силы ППДО закончили работу в акватории. Пока информации о количестве и типе уничтоженных целей нет, добавил Развожаев.
За последние несколько дней атаки беспилотников на российские регионы участились. 28 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что число дронов, атакующих территорию России, «будет увеличиваться».
С октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина во всех субъектах Центрального и Южного федеральных округов, за исключением нескольких регионов, введен режим повышенной готовности. В Севастополе, Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования. В Псковской области действует базовый уровень готовности.