Атаки беспилотников на российские регионы. Главное

На фоне массовой атаки были закрыты на прием и вылет аэропорты «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево», сообщил ТАСС со ссылкой на авиационные службы. По данным Росавиации, 11 рейсов были перенаправлены на запасные аэропорты. Там уточнили, что после снятия ограничений пассажиры будут доставлены в аэропорты назначения. По состоянию на 7 мск столичные аэропорты работали в штатном режиме.