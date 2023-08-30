Беспилотники ударили по аэропорту в Пскове

Беспилотники ударили по аэропорту в ПсковеЭто первая подобная атака
Псковский аэропорт ночью 30 августа подвергся атаке беспилотников. Губернатор региона Михаил Ведерников подтвердил, что Министерство обороны отражает удар. «С начала инцидента лично нахожусь на месте. По предварительной информации жертв нет. Масштаб разрушений уточняется», – заявил он в Telegram-канале.
Четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове после атаки беспилотников на аэродром, уточняет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Ведерников пообещал дать подробную информацию, когда закончится заседание специального оперштаба.
О нескольких взрывах и пожаре в Псковском аэропорту первыми стали сообщать очевидцы 29 августа около 23.50 мск. На опубликованных в соцсетях видеозаписях слышны и видны выстрелы в небо, пожар и дым. Спустя полтора часа после первого взрыва пользователи соцсетей вновь стали говорить о громких звуках над городом.
Также после 1:00 мск 30 августа в соцсетях стали сообщать о громких звуках в Брянске. ТАСС со ссылкой на авиационные службы сообщает, что в настоящий момент воздушное пространство над Псковом и областью ограничено для пролетов самолетов.
Это не первая атака и на Псковскую область. К примеру, 27 мая в Невельском районе произошел взрыв, в результате повреждения получило административное задание нефтепровода недалеко от деревни Литвиново. Атака была квалифицирована Следственным комитетом как теракт.
В августе атаки беспилотников многократно фиксировались в Москве, Подмосковье, Крыму, а также в Белгородской, Брянской и других областях.
Ранее члены Совета Федерации разработали законопроект, которым предлагают запретить распространение фото и видео мест обстрела, атак беспилотников и других сведений, позволяющих идентифицировать тип специальных средствах поражения, их место нахождения, запуска или траекторию полета. Инициативу парламентарии обещали внести осенью.