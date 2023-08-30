Беспилотники ударили по аэропорту в Пскове

О нескольких взрывах и пожаре в Псковском аэропорту первыми стали сообщать очевидцы 29 августа около 23.50 мск. На опубликованных в соцсетях видеозаписях слышны и видны выстрелы в небо, пожар и дым. Спустя полтора часа после первого взрыва пользователи соцсетей вновь стали говорить о громких звуках над городом.