Подоляк заявил, что Киев согласовал с Западом удары по Крыму

С начала спецоперации Украина регулярно предпринимает попытки атаковать Крым. 25 августа Минобороны сообщило об уничтожении 42 беспилотников в небе над территорией полуострова. До этого Киев дважды атаковал Крымский мост. В октябре 2022 г. на мосту подорвался грузовик, а в июле 2023 г. по объекту нанесли удар украинские надводные беспилотники. После этого Украина пыталась атаковать мост ракетами С-200, переделанными в ударный вариант. Снаряды были перехвачены.