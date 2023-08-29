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Подоляк заявил, что Киев согласовал с Западом удары по Крыму

Ведомости

Запад поддерживает Киев в «уничтожении всего российского», в том числе в Крыму. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала «Рада».

«Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). 

Он также заявил, что число беспилотников, атакующих территорию России, «будет увеличиваться». 

28 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российские средства ПВО сбили два украинских разведывательных беспилотника на севере и западе полуострова. Минобороны РФ уточнило, что речь идет о сбитых беспилотниках самолетного типа. По данным ведомства, они были уничтожены в районе 10:30 мск.

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С начала спецоперации Украина регулярно предпринимает попытки атаковать Крым. 25 августа Минобороны сообщило об уничтожении 42 беспилотников в небе над территорией полуострова. До этого Киев дважды атаковал Крымский мост. В октябре 2022 г. на мосту подорвался грузовик, а в июле 2023 г. по объекту нанесли удар украинские надводные беспилотники. После этого Украина пыталась атаковать мост ракетами С-200, переделанными в ударный вариант. Снаряды были перехвачены. 

В МИД России подчеркнули, что украинские атаки по гражданским объектам в Крыму, включая Крымский мост, не останутся без ответа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об осложнении обстановки вокруг полуострова, заявил, что в Крыму предпринимаются необходимые меры для обеспечения безопасности. Он указал на необходимость продолжения спецоперации, чтобы территории РФ «не сталкивались с такой угрозой». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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