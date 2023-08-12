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ВСУ дважды пытались атаковать Крымский мост ракетами С-200

МИД России пообещал не оставить атаки без ответа
Денис Куренев
Алена Попова / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже дважды за сегодняшний день пытались атаковать Крымский мост зенитными управляемыми ракетами С-200, переделанными в ударный вариант, следует из сообщений Минобороны России.

Первая атака на мост произошла в районе 13:00 мск, сообщило военное ведомство в своем Telegram-канале. Ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе, никто не пострадал. Вторая попытка ударить такой же ракетой была предпринята ВСУ спустя два часа – в районе 15:00 мск – и так же закончилась перехватом С-200. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в Минобороны.

Глава Крыма Сергей Аксенов, первым сообщивший об обеих атаках, заявил в районе 13:30 мск о двух сбитых ракетах над Керченским проливом и еще об одной – в 15:21 мск.

Сегодня ночью российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили налет 20 украинских дронов по разным объектам в Крыму. В результате 14 аппаратов были сбиты, а остальные шесть – подавлены РЭБ. Как и в результате дневных атак, люди и объекты не пострадали.

На фоне сегодняшних событий движение по Крымскому мосту трижды приостанавливалось, следует из данных Telegram-канала, где публикуется оперативная информация на автоподходах к мосту.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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