ВСУ дважды пытались атаковать Крымский мост ракетами С-200

Первая атака на мост произошла в районе 13:00 мск, сообщило военное ведомство в своем Telegram-канале. Ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе, никто не пострадал. Вторая попытка ударить такой же ракетой была предпринята ВСУ спустя два часа – в районе 15:00 мск – и так же закончилась перехватом С-200. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в Минобороны.