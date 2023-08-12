ВСУ дважды пытались атаковать Крымский мост ракетами С-200

ВСУ дважды пытались атаковать Крымский мост ракетами С-200МИД России пообещал не оставить атаки без ответа
Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже дважды за сегодняшний день пытались атаковать Крымский мост зенитными управляемыми ракетами С-200, переделанными в ударный вариант, следует из сообщений Минобороны России.
Первая атака на мост произошла в районе 13:00 мск, сообщило военное ведомство в своем Telegram-канале. Ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе, никто не пострадал. Вторая попытка ударить такой же ракетой была предпринята ВСУ спустя два часа – в районе 15:00 мск – и так же закончилась перехватом С-200. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в Минобороны.
Сегодня ночью российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили налет 20 украинских дронов по разным объектам в Крыму. В результате 14 аппаратов были сбиты, а остальные шесть – подавлены РЭБ. Как и в результате дневных атак, люди и объекты не пострадали.
На фоне сегодняшних событий движение по Крымскому мосту трижды приостанавливалось, следует из данных Telegram-канала, где публикуется оперативная информация на автоподходах к мосту.