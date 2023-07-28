Украина нанесла ракетный удар по Ростовской области

Изначально губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о взрыве в центре Таганрога рядом с кафе «Чехов сад» в результате падения ракеты. Позже он уточнил, что эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея, в результате были разрушены его стена, кровля, а также гаражи, хозпостройки. В соседнем многоквартирном доме выбиты окна.