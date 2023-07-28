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Политика

Украина нанесла ракетный удар по Ростовской области

Минобороны сообщило о перехвате двух ракет, обломки одной упали в Таганроге
Инна Гресева
РИА Новости

28 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС России перехватили две украинские ракеты в Ростовской области, обломки одной из них упали в центре Таганрога, сообщили в Минобороны. В результате произошедшего пострадали 15 человек, погибших нет.

Изначально губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о взрыве в центре Таганрога рядом с кафе «Чехов сад» в результате падения ракеты. Позже он уточнил, что эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея, в результате были разрушены его стена, кровля, а также гаражи, хозпостройки. В соседнем многоквартирном доме выбиты окна.

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Минобороны обвинило в случившемся Украину. В военном ведомстве сообщили, что Киев атаковал Таганрог переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. «Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога», – уточнили в ведомстве. Позже в Минобороны заявили еще об одной ракете, которую силы ПВО перехватили в районе Азова, обломки сбитой ракеты упали «в безлюдной местности».

Мэр Таганрога Андрей Фатеев объявил, что в районе происшествия будет введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). На месте работают экстренные службы. В администрации города был проведен оперативный штаб. Пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

По данным на 18:00 в медицинские учреждения были доставлены 12 человек. Девяти пострадавшим потребовалась госпитализация. Как уточнил губернатор, у одной из госпитализированных черепно-мозговая травма, ей уже провели операцию. Детей среди пострадавших нет. Изначально Голубев сообщал о 15 пострадавших. Федеральный центр медицины катастроф Минздрава координирует оказание медпомощи.

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Губернатор обратился к жителям региона и попросил доверять только проверенным источникам информации. «Настоятельно прошу сохранять здравомыслие и не разгонять панику! Читаю в соцсетях о многочисленных взрывах чуть ли не по всей области», – подчеркнул губернатор.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину пока о произошедшем в Таганроге не докладывали. «Пока нет. Идет саммит [»Россия-Африка»]», – уточнил он, пишут «РИА Новости». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова подчеркнула, что военного смысла атаки не имели, а очередные преступные действия Киева направлены против гражданского населения и мирной инфраструктуры. «Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры», – сообщила Захарова.

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