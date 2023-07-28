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Минобороны обвинило Украину в нанесении ракетного удара по Таганрогу

Ведомости

Украина атаковала Таганрог в Ростовской области переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, сообщили в Минобороны России.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога. В результате совершенного киевским режимом теракта повреждено несколько зданий, а также имеются пострадавшие среди мирных жителей», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Падение ракеты в Таганроге произошло днем 28 июля. По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, девять человек, пострадавших во время взрыва, были доставлены в медучреждения. Их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести. 

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В результате произошедшего повреждения получили жилой многоквартирный дом, здание музея, гаражи и хозпостройки, сообщил позже губернатор. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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