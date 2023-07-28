Минобороны обвинило Украину в нанесении ракетного удара по Таганрогу
Украина атаковала Таганрог в Ростовской области переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, сообщили в Минобороны России.
«Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога. В результате совершенного киевским режимом теракта повреждено несколько зданий, а также имеются пострадавшие среди мирных жителей», – сообщили в пресс-службе ведомства.
Падение ракеты в Таганроге произошло днем 28 июля. По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, девять человек, пострадавших во время взрыва, были доставлены в медучреждения. Их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести.
В результате произошедшего повреждения получили жилой многоквартирный дом, здание музея, гаражи и хозпостройки, сообщил позже губернатор.