В результате взрыва в Таганроге разрушена стена музея
В результате взрыва ракеты в Таганроге повреждения получили здание музея, гаражи и хозпостройки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Он уточнил, что эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. «Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома», – рассказал глава региона.
Голубев уточнил, что девять человек, пострадавших во время взрыва, были доставлены в медучреждения. Их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести.
28 июля в центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе «Чехов сад» взорвалась предположительно ракета, сообщал ранее Голубев. В результате происшествия погибших нет, за медицинской помощью обратились 15 человек.
60 спасателей и 17 единиц техники работают на месте взрыва. Следователи и криминалисты регионального управления Следственного комитета выехали на место.