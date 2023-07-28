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Общество

В результате взрыва в Таганроге разрушена стена музея

Ведомости

В результате взрыва ракеты в Таганроге повреждения получили здание музея, гаражи и хозпостройки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Он уточнил, что эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. «Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома», – рассказал глава региона.

Голубев уточнил, что девять человек, пострадавших во время взрыва, были доставлены в медучреждения. Их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести.

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28 июля в центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе «Чехов сад» взорвалась предположительно ракета, сообщал ранее Голубев. В результате происшествия погибших нет, за медицинской помощью обратились 15 человек.

60 спасателей и 17 единиц техники работают на месте взрыва. Следователи и криминалисты регионального управления Следственного комитета выехали на место.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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